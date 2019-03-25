Психологи озвучили несподіваний секрет "приємного" сексу

На задоволення інтимним життям у парі впливає рівний розподіл домашніх обов'язків.

До таких висновків прийшли американські психологи, які проаналізували стосунки понад 11 тисяч учасників експерименту, пише SOCIUS.

Середній вік і тривалість шлюбу тих, хто брав участь у дослідженні, становили 55 і 27 років відповідно. Експерти звертали увагу на кількість часу, яке витрачає подружжя на домашню роботу, а також на вид їх діяльності.

Як показали результати, жінка була менш задоволена сексом і стосунками, якщо вона була відповідальна за такі обов'язки як приготування їжі, миття посуду або покупки, ніж коли ці обов'язки розподілялися порівну.

Чоловіки були більш задоволені стосунками та сексом, коли партнерка брала на себе прання, ніж коли вони розподіляли цей обов'язок порівну.

Якщо жінки частіше займалися покупками, то рівень задоволення від сексу чоловіки відзначали як низький.

Щодо миття посуду, то розподіл цих обов'язків не впливав на задоволення чоловіків від інтимних стосунків. Для жінок же цей показник був дуже важливим і впливав не тільки на якість сексу, але і на відчуття в парі загалом.

Дослідження показує, що нерівний розподіл обов'язків негативно впливає на задоволення стосунками як у чоловіків, так і у жінок.

Фото: ru.freepik.com

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