Прибирання і секс: вчені знайшли несподіваний зв'язок

Чистота в домі впливає на інтимність атмосфери і може сприяти сексуальним відносинам жителів.

Про це повідомляє видання The Versed із посиланням на проведене у США дослідження. Виявилося, що 60 відсотків американців стверджують, що вид чисто прибраної спальні дозволяє їм розслабитися. Ще 40 відсотків визнають, що у них часто буває секс після прибирання, проведеного спільно з партнером.

50 відсотків опитаних зазначили, що з більшою ймовірністю будуть готові зайнятися сексом після того, як їх партнер закінчить домашні справи.

Прибирання і секс пов'язані

Ще 40 відсотків респондентів назвали брудний і захаращений будинок партнера приводом для розриву.

"Коли справа доходить до побачень, американці виявляються не готові продовжувати відносини з тим, чиє домашнє господарство погано організоване", – наводить видання цитату з пояснення до дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, чому секс після 50 років стає кращим.

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