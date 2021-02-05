Названо правила гарного сексу, про які не говорять

Анастасія Польська
Анастасія Польська
Секс
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Названо правила гарного сексу, про які не говорять

Багатьом здається, що вони знають про секс усе: з чого почати прелюдію, яку музику ввімкнути для фону, в якій позі партнеру подобається більше тощо.

Однак роблячи те, що вже знайоме і перевірене, звичайний секс стає настільки рутинним, що не приносить ніякого задоволення. Відома секс-коучка Катерина Любимова розповіла про шість необговорюваних правил якісного сексу, які додадуть гостроти відчуттів у ліжку. Про це пише Elle.

1. Секс має бути в списку справ

Будь-який секс, навіть найфеєричніший, із часом стає рутинним. Тому багато пар відсувають години усамітнення з другою половинкою на вільний час після роботи, домашніх обов'язків і хобі. Експерт радить встановити години обов'язкового сексу згідно з вашими біоритмами і темпераментом. Така організованість, а головне – регулярність, подарує не тільки гарний настрій, але й високий імунітет.

2. Залишайте проблеми за межами спальні

Комфортний секс потребує своєї території більше, ніж робота, спорт й інші сфери нашого життя. Створіть своє затишне гніздечко, де не буде місця обговоренню проблем із комуналкою, політики, конфліктів і суперечок. Ви повинні знати, що в спальні вам можна розслабитися і забути про все погане.

У спальні не повинно бути місця конфліктів і суперечок
3. Не забувайте про власну гігієну

З постійним партнером інтимне життя дарує відчуття стабільності й безпеки, але це також має свої підводні камені. Ви можете одного разу не сходити в душ після роботи, скасувати епіляцію або навіть візит до гінеколога, що надалі стане нормою для вас обох. Ніхто вже не буде почуватися досить сексуальним, щоб хотіти сексу, а людина, яка "забила" на себе, перестане приваблювати.

У сексі важливо не забувати про свою сексуальність
4. Промовляйте бажання

Постійні партнери – за замовчуванням команда, а щоб вона була успішною, без розмови не обійтися. Спробуйте в позитивному ключі заговорити про те, що хочеться змінити в ліжку. Спокусливі натяки та нові слова додадуть "простим рухам" нові відтінки й налаштують на потрібний лад.

5. Купуйте нову білизну

Якщо ви не можете відмовитися від затишних трусів-сліпів із Міккі Маусом і зручних боксерів із дірочкою, то вам точно треба щось змінювати. Ваш партнер може раптово перестати збуджуватися від діснеївських сюжетів і вашої недбалості. Згадайте, яка білизна зводила партнера з розуму на початку стосунків. Чому б не придбати комплектик-другий і додати новизни в спальню?

Згадайте, яка білизна зводила партнера з розуму на початку стосунків
6. Не давайте сексу приїстися

У стабільних інтимних зносинах багато переваг, але не забувайте працювати над усіма сферами стосунків. І над сексом зокрема. Постійно розвивайтеся, не бійтеся нового, вивчайте незвичайні техніки, пробуйте іграшки — і ви ніколи не втратите інтерес одне до одного.

Не давайте сексу приїстися

Як писав OBOZREVATEL, секс-коучка Юлія Гайворонська розповіла, як вибирати секс-іграшки і яка в них є небезпека. Зараз більшу популярність набирають секс-іграшки, які можуть працювати на відстані. Однак під час вибору девайса потрібно розуміти розмір і місце використання (в подорожі, вдома).

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