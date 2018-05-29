Потай від дружини: британець став батьком 80 дітей завдяки донорства

62-річний британець, колишній учитель математики на ім'я Клайв, протягом декількох років потай від дружини був донором сперми. Завдяки донорству він став батьком 80 дітей, 14 з яких ще знаходяться в утробі.

Донор сперми з Великобританії зізнався, що довгий час не наважувався розповісти дружині про своє заняття. У нього самого троє дітей і дев'ять онуків. Він здавав генетичний матеріал з 2013 року і до останнього свідомо приховував це від дружини, пише видання Daily Mail.

За словами Клайва, його дружина не дуже щаслива, дізнавшись про таке дивне "хобі" свого чоловіка, але він не збирається кидати донорство, поки не "доведе кількість дітей до певної позначки".

Клайв - "батько" кількох десятків дітей Daily Mail

"Я їй не брехав, а просто не говорив. Одного разу я спеціально залишив свій телефон, щоб вона все дізналася", - зізнався чоловік.

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Цікаво, що британця можуть змусити платити аліменти, оскільки він займається донорством через не ліцензовані державою клініки.

Британець не користувався послугами легальних клінік, так як вони відмовлялися приймати генетичний матеріал у чоловіків старше 35 років. Однак Клайву так хотілося бути донором, що він розмістив оголошення про продаж сперми в Facebook, і дівчата почали самі йому писати. Чоловік вказав, що здоровий, захоплюється спортом і готовий на вимогу пройти огляд у лікаря.

"Дуже шкода, що я не можу показати вам фотографії сімей, у яких з'явилися діти завдяки мені. Я бачу, скільки щастя їм принесла дитина. Всі ці сім'ї різні, і десь дві третини з них - одностатеві", підсумував донор.

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