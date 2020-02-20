Постійна ерекція в 57 років: чоловік постраждав від невдалої операції

Шотландець пережив дві операції після аварії на робочому місці і тепер страждає від постійної ерекції.

Через цю делікатну проблему він не може вийти з дому і побачитися зі своєю дочкою. Про це пише Mirror.

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57-річний шотландець працював склярем і отримав важку виробничу травму. Потерпілому зробили операцію, але після неї чоловік втратив репродуктивну функцію. Він вирішив лягти на операційний стіл ще раз, після чого він почав відчувати постійну ерекцію. Чоловік не міг доторкнутися до пеніса через біль і одягнутися.

Терапевт з лікарні, де потерпілому робили операцію, знаходиться у відпустці, а інші медики відмовилися його оглядати.

Як рані писав OBOZREVATEL, американська модель Фоксі Мінеджері після розлучення з чоловіком захопилася пластичною хірургією і збільшила свої груди до шокуючих розмірів.

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