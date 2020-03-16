Порнозірка пообіцяла секс розробнику вакцини від коронавірусу

Російська порноактриса Любов Бушуєва, відома під псевдонімом Лола Тейлор, опинилася на карантині через коронавірус і пообіцяла зайнятися сексом з тим, хто створить вакцину від захворювання.
Також вона розповіла подробиці своєї самоізоляції, пише Регіон Online.
Лола Тейлор
"Якщо вийду з дому, мене посадять", - повідомила Бушуєва.
Вона зазначила, що люди страждають через карантин і висловила готовність віддатися тому, хто створить ліки від захворювання.
"Коротше, дам за вакцину", - заявила порнозірка.
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