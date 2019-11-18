"Нас підставили!" Порноактриси влаштували скандал фотосесією на літаку. Кадри 18+

Порноактриси з Великобританії влаштували відверту фотосесію в літаку Vickers Viscount, представленому в англійському музеї авіації регіону Мідленд.

Відповідні знімки та відео були опубліковані на сторінці порностудії Banged Babes в Instagram (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Дівчата постали перед камерою в костюмах, стилізованих під уніформу екіпажу лайнера. Фотосесія викликала широкий ажіотаж. Зокрема, про неї написали такі видання як The Sun та Daily Star.

Скандальна фотосесія instagram.com/banged.babes

За словами співробітників музею, студія орендувала борт за 100 фунтів стерлінгів (більше 3,1 тисячі гривень) нібито для зйомок купальників.

У зйомках брали участь порнозірки Христина Мей, Емілі Блейк і Бетані Адамс.

Скандальна фотосесія instagram.com/banged.babes

Представники музею підкреслили, що не мали уявлення, що відбувалося на борту літака.

"Якби ми знали, чим вони там займалися, ми б негайно це зупинили. Вони нас підставили", – запевнила керуюча музею Дайан Джеймс.

Скандальна фотосесія instagram.com/banged.babes

Скандальна фотосесія instagram.com/banged.babes

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