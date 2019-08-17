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Порноактриса заробила за місяць величезну суму: як їй це вдалося

2.1т Читати матеріал російською

Порноактриса на ім'я Стефані Віксен розкрила свої заробітки за зйомки. З'ясувалося, що всього за місяць своєї роботи їй вдалося заробити близько 12 тисяч доларів.

Секрет, каже вона, просий: замість роботи на студію, актриса заливає свої ролики на PornHub і отримує гроші за перегляди, передає "Лента.ру".

"Поки люди клікають на мої ролики, я заробляю на них", – пояснила актриса.

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Стефані Віксен

Стефані Віксен

Аккаунт актриси в Reddit

Крім того, деякі відео вона продає через сервіс ModelHub.

Жінка зізналася, що пішла працювати в порно після того, як її бойфренд запропонував їй десь підробити. Вони обидва вирішили, що зйомка в порно буде веселою ідеєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса фільмів для дорослих Міа Халіфа зізналася про причини відходу з порноіндустрії.

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