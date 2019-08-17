Порноактриса заробила за місяць величезну суму: як їй це вдалося

Порноактриса на ім'я Стефані Віксен розкрила свої заробітки за зйомки. З'ясувалося, що всього за місяць своєї роботи їй вдалося заробити близько 12 тисяч доларів.

Секрет, каже вона, просий: замість роботи на студію, актриса заливає свої ролики на PornHub і отримує гроші за перегляди, передає "Лента.ру".

"Поки люди клікають на мої ролики, я заробляю на них", – пояснила актриса.

Стефані Віксен Аккаунт актриси в Reddit

Крім того, деякі відео вона продає через сервіс ModelHub.

Жінка зізналася, що пішла працювати в порно після того, як її бойфренд запропонував їй десь підробити. Вони обидва вирішили, що зйомка в порно буде веселою ідеєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса фільмів для дорослих Міа Халіфа зізналася про причини відходу з порноіндустрії.

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