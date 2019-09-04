Порноактриса поскаржилася на проблеми через великі груди

У США одразу кілька порноактрис поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через операцію зі збільшення грудей за допомогою імплантів.

Дівчата розповіли, що збільшити груди їм довелося заради просування по роботі, пише The Daily Beast.

Так, Кармен Карма зробила операцію в 2014 році, приблизно через півтора року після початку кар'єри в порно. Тоді вона послухалася поради свого агента і колег по індустрії. За її словами, в кар'єрі це дійсно допомогло.

"Як тільки я зробила імпланти, всі ті компанії, які не хотіли мене знімати раніше, раптово зацікавилися в моїй роботі", – згадувала дівчина.

Після вона ще раз збільшила груди, але потім у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, і в підсумку вирішила позбутися імплантів.

Кармен Карма retrogpic.pw

Історію дівчини також підтримали кілька її колег по фільмах для дорослих. Ніколь Еністон розповіла, що також збільшила груди за порадою агентів і режисерів.

Відома вебкам-модель Крісті Фокс також розповіла, що після збільшення грудей відчувала погіршення здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, порноактриса на ім'я Стефані Віксен розкрила свої заробітки за зйомку.

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