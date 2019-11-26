Порно зі знаменитостями: стало відомо, як зірок кіно "заманюють" у фільми для дорослих

У мережі з'явилися досконалі програми, які можуть довантажувати безліч фотографій зірок у нейромережу, підставляючи обличчя знаменитостей замість порноактрис в оригінальних роликах.

Як ідеться в матеріалі Лента.ру, такі відео отримали назву "діпфейки" – підроблені відео, фрагменти графіки яких були змінені.

"На кадрах одного з перших подібних роликів була актриса Галь Гадот, яка займалася сексом зі зведеним братом. При уважному розгляді можна було зрозуміти, що це підробка, проте запис був досить реалістичним для того, щоб не занадто допитливий глядач повірив у його справжність", – написали в ЗМІ.

Підроблена Мейсі Вільямс Reddit

Підроблена Емілія Кларк Reddit

"Творець відео з Гадот завантажив у нейромережу безліч фотографій зірки і порновідео, таким чином натренувавши програму підставляти її обличчя замість порноактриси в оригінальному ролику. До створення діпфейків швидко підключилися ті, хто знайшов спосіб іще більше спростити процес підробки роликів. Тепер практично кожен міг підставити обличчя колишньої подруги або однокласниці в будь-яке порновідео, витративши на це мінімум часу", – додали у виданні.

Галь Гадот PornHub

За цей час умільці створили підробки на таких актрис, як Емілія Кларк, Мейсі Вільямс, Наталі Портман, співачку Нікі Мінаж і багатьох інших.

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