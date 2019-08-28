Pornhub показав "Найбрудніше порно в історії": яскраве відео

Pornhub 27 серпня представив відео під назвою The Dirtiest Porn Ever, що в перекладі означає "Найбрудніше порно в історії".

Відповідний ролик, який стосується соціально важливої проблеми, опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео 18+, проскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом, молода і гарна пара займається сексом на пляжі. А в цей момент люди в захисних костюмах із написом Pornhub збирають гори сміття, що викидають хвилі на берег.

Люди збирають сміття на тлі парочки, яка займається сексом Кадр із відео

"Всі ми в Pornhub дуже брудні. Але коли йдеться про мільйони тонн відходів, які щороку змиваються на берег, ми всі можемо очиститися. Ось чому ми об'єдналися з парою з порно під ніком LeoLulu для створення фільму для дорослих на одному з найзабрудненіших пляжів у світі", – сказав віцепрезидент Pornhub Корі Прайс.

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Гроші за кожен перегляд віддадуть некомерційній організації Ocean Polymers, яка займається збором і переробкою пластику з океану.

Актриса Pornhub на тлі сміття instagram / leoluluofficial

Порноактриса на тлі сміття instagram / leoluluofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Україна увійшла одразу до двох найвищих рейтингів популярного ресурсу для дорослих Pornhub.

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