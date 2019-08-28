Pornhub показав "Найбрудніше порно в історії": яскраве відео

Pornhub 27 серпня представив відео під назвою The Dirtiest Porn Ever, що в перекладі означає "Найбрудніше порно в історії".
Відповідний ролик, який стосується соціально важливої проблеми, опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео 18+, проскрольте до кінця сторінки).
За сюжетом, молода і гарна пара займається сексом на пляжі. А в цей момент люди в захисних костюмах із написом Pornhub збирають гори сміття, що викидають хвилі на берег.
Люди збирають сміття на тлі парочки, яка займається сексом
Кадр із відео
"Всі ми в Pornhub дуже брудні. Але коли йдеться про мільйони тонн відходів, які щороку змиваються на берег, ми всі можемо очиститися. Ось чому ми об'єдналися з парою з порно під ніком LeoLulu для створення фільму для дорослих на одному з найзабрудненіших пляжів у світі", – сказав віцепрезидент Pornhub Корі Прайс.
Гроші за кожен перегляд віддадуть некомерційній організації Ocean Polymers, яка займається збором і переробкою пластику з океану.
Актриса Pornhub на тлі сміття
instagram / leoluluofficial
Порноактриса на тлі сміття
instagram / leoluluofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Україна увійшла одразу до двох найвищих рейтингів популярного ресурсу для дорослих Pornhub.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!