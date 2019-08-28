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Pornhub показав "Найбрудніше порно в історії": яскраве відео

4.3т Читати матеріал російською

Pornhub 27 серпня представив відео під назвою The Dirtiest Porn Ever, що в перекладі означає "Найбрудніше порно в історії".

Відповідний ролик, який стосується соціально важливої проблеми, опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео 18+, проскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом, молода і гарна пара займається сексом на пляжі. А в цей момент люди в захисних костюмах із написом Pornhub збирають гори сміття, що викидають хвилі на берег.

Люди збирають сміття на тлі парочки, яка займається сексом

Люди збирають сміття на тлі парочки, яка займається сексом

Кадр із відео

"Всі ми в Pornhub дуже брудні. Але коли йдеться про мільйони тонн відходів, які щороку змиваються на берег, ми всі можемо очиститися. Ось чому ми об'єдналися з парою з порно під ніком LeoLulu для створення фільму для дорослих на одному з найзабрудненіших пляжів у світі", – сказав віцепрезидент Pornhub Корі Прайс.

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Гроші за кожен перегляд віддадуть некомерційній організації Ocean Polymers, яка займається збором і переробкою пластику з океану.

Актриса Pornhub на тлі сміття

Актриса Pornhub на тлі сміття

instagram / leoluluofficial

Порноактриса на тлі сміття

Порноактриса на тлі сміття

instagram / leoluluofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Україна увійшла одразу до двох найвищих рейтингів популярного ресурсу для дорослих Pornhub.

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Теги
Екологія Секс видео
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