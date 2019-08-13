"Поганий запах і анальний секс": працівники порноіндустрії розкрили неприємні нюанси

Робота в порноіндустрії супроводжується багатьма неприємними нюансами. Люди, які мають відношення до цієї сфери, поділилися на Reddit своїми одкровеннями.

Так, багато хто звертав увагу на запах, який часто присутній на знімальних майданчиках фільмів для дорослих, передає "Лента.ру". "Я просто не можу описати, наскільки цей запах поганий. У сто разів сильніший від запаху спітнілої мошонки", – написала одна з користувачок.

Інший користувач уточнив, що там нерідко можна відчувати сильний запах екскрементів через акторів, які не готуються відповідним чином до анального сексу.

Працівники порноіндустрії розкрили неприємні нюанси Ілюстрація

Крім того, багато дівчат під час занять сексом на камеру перебувають у стані наркотичного сп'яніння. Серед неприємних нюансів також числяться різні непристойні побажання і переслідування після зйомок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відверто про всі підводні камені життя порноактриси розповіла дівчина родом із Львівської області, яка знімається в "дорослому" кіно під псевдонімом Josephine Jackson.

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