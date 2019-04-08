Озвучені секрети пристрасного сексу для подружніх пар

Подружні пари поділилися особистими секретами, як їм вдається зберігати свої сексуальні відносини після багатьох років спільного життя.

Опитування провів журнал The Cut, з яким чоловік та жінка поділилися найпотаємнішим.

"Ми ніколи, ніколи, ніколи не дивимося електронну пошту і смс один одного. Це не призводить ні до чого хорошого", – Таня, 33 роки, одружена два роки.

"Що робить наш шлюб щасливим? Ми не запитуємо себе, чи щасливі ми", - Емі, 41 рік, одружена три роки.

"Лубрикант. Просто мастило на тумбочці", – Ліза, 49 років, одружена 19 років.

"Навчіться тримати язик за зубами", – Стюарт, 50 років, одружений 15 років.

"Я нічого не знаю про його фінанси. А він не піклується про мої. Не заплатив податки вчасно? Круто, не мої проблеми", – Авіва, 40 років, одружена три роки.

"Займайтеся сексом раз на тиждень, не дивлячись ні на що. Якщо цього не робити, то в кінцевому підсумку ви відчуєте себе сусідами по кімнаті", – Джулія, 38 років, одружена вісім років.

"Найміть прибиральницю", – Карл, 38 років, одружений чотири роки.

"Мінет. Мені сходить з рук майже все, що завгодно, якщо я регулярно роблю мінет", – Джулія, 41 рік, одружена три роки.

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