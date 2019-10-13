Ножі й язик під пахвою: топ-10 зірок-любителів збочень у сексі

Деякі зірки світового шоу-бізнесу розкріпачени не тільки на сцені, а й у ліжку, особливо після того, як спробували зі своїми партнерами деякі збочення у сексі.

Музичний телеканал MTV зібрав топ-10 знаменитостей, які зізнавалися у нетрадиційних любовних утіхах.

№1. Учасниця популярного телешоу Geordie Shore Софі Касаї колись розповіла про те, що спробувала анальний секс. У сучасному світі – це навряд чи вже можна назвати збоченням, але традиційним методом поки цей вид не є.

Софі Касаї instagram / sophiekasaei

№2. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вважає за краще зв'язування під час інтимного заняття. "Мене зв'язали шовковими шарфами. Є щось дуже сексуальне в тому, щоб бути покараним", – зізнавалася актриса.

Єва Лонгорія instagram / evalongoria

№3. Репер і чоловік Кім Кардаш'ян Каньє Уест любить, коли в його анальний отвір вставляють палець. Принаймні, такими подробицями ділилася його колишня кохана Ембер Роуз.

Каньє Уест instagram / kanyewestt_official

№4. Голлівудська красуня Анджеліна Джолі, як виявилося, теж любить щось незвичайне в ліжку, а саме – ножі. В інтерв'ю "ОК!" вона розповідала, що під час статевого акту схопила ніж і порізала партнера від надлишку почуттів, а він зробив те ж саме у відповідь. "У нас був обмін, ми були в крові, моє серце билося. Це був період, коли я відчувала себе авантюристкою, і сталося все після кількох пляшок пива", – говорила вона.

Анджеліна Джолі

№5. Барбадоська співачка Ріанна любить, коли її шльопають. В інтерв'ю Rolling Stone вона зізнавалася, що це весело, особливо, коли відбувається спонтанно. "Іноді батоги й ланцюги можуть бути надмірно спланованими – потрібно зупинитися, дістати батіг з ящику внизу. Я б воліла, щоб він використовував свої руки", – говорила співачка.

Ріанна instagram / badgalriri

№6. Зірка саги "Сутінки" Роберт Паттінсон має специфічні смаки. Колись його колега і колишня коханка Крістен Стюарт зізнавалася в інтерв'ю британському Vogue, що йому подобався її запах, а ще – облизувати її пахви.

Паттінсон і Стюарт у фільмі "Сутінки" кадр з відео

№7. Відома у телешоу "Вагітна у 16" Фарра Абрахам зізнавалася, що, коли у неї видається годинка провести наодинці, вона дивиться секс-відео з власною участю.

Фарра Абрахам instagram / farrahabraham

№8. Британська супермодель і мати п'ятьох дітей Кеті Прайс вважає за краще домінування, в чому вона зізналася The Mirror: "Я била хлопців, коли вони цього заслужили. Мені подобається домінувати. Напевно, тому я щаслива, коли пов'язую сама, а не мене пов'язують".

Кеті Прайс

№9. Американський репер Ludacris (Крістофер Брайан Бріджес) зізнавався, що обожнює жіночі ноги. "Я безумовно люблю дівчат з гарними ногами. У мене фут-фетиш", – зізнавався він.

Ludacris instagram.com/ludacris

№10. Зірка реалітішоу на MTV "Джорді Шор" Марни Сімпсон зізнавалася, що хоче пережити струменевий оргазм (витікання великої кількості рідини під час сексуальної стимуляції у жінок під час оргазму). "Я хочу знати, чи може кожна дівчина сквіртувати? Якщо це правильне слово. Я чула історії, так чи можливо, що одного разу я могла б це зробити? Я просто не відчуваю себе жінкою, поки не зроблю цього", – говорила вона.

Марні Сімпсон instagram / marniesimpsonfanxx

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