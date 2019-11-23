Непристойності і білизна в стразах: 5 речей, без яких в сексі можна обійтися

Часто дівчата намагаються продумати все до дрібниць, щоб секс вийшов ідеальним. Але іноді це дає зворотний ефект.

OBOZREVATEL пропонує топ-5 речей, без яких секс стане тільки кращим.

Занадто нарядна білизна

Краще обмежитися простим естетичним комплектом білизни passionstyle.in.ua

Бюстгальтер в стразах, пір'ї і пайєтках може не тільки викликати неоднозначну реакцію, але й навіть відлякати чоловіка. Перед вибором нижньої білизни варто подумати, чи не засумнівається він у вашій адекватності після того, як ви роздягнетеся. Краще обмежитися простим естетичним комплектом білизни.

Музика

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Звуковий супровід в основному тільки відволікає від сексу. Особливо, коли один з двох починає вслухатися в музику і навіть забуває на деякий час про саме заняття любов'ю. Якщо ви не хочете зіпсувати секс, краще просто не вмикайте музику.

Непристойності в ліжку

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Насправді багато чоловіків не люблять, коли дівчина поводиться вульгарно і дозволяє собі говорити "гидоту" в ліжку. Це тільки відштовхує їх і вбиває бажання надалі зайнятися любов'ю з такою дівчиною. На думку психологів, компліменти під час сексу чоловіків заводять куди краще, ніж грубості і вульгарності.

Імітація оргазму

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Дівчата, які намагаються імітувати оргазм, іноді настільки переграють, що виглядає це просто жахливо. Якщо не вийшло відчути оргазм, то не варто лізти зі шкіри, щоб показати його. Краще нехай чоловік дізнається правду.

Анальний секс

Comments.UA

Незважаючи на безліч розмов про анальний секс, в реальності далеко не всі дівчата готові до цього, та й чоловіки теж. Секс повинен бути приємним для обох, тому якщо хтось із партнерів не хоче пробувати анальний секс, то краще сказати про це відразу. Для того щоб пережити неповторні відчуття, анальний секс зовсім не обов'язковий.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про пісні, які найбільше не підходять для сексу. Антисекс-плейлист був створений в лютому 2018 року на сервісі Spotify, і до теперішнього часу в нього додавали нові пісні.

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