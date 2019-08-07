Мобильные приложения для знакомств. Примерно с 2015 г., когда почти у каждого появился смартфон, популяризовалась и возможность загрузить туда приложение для поиска себе интимных партнеров. Еще и в радиусе 1 км. или любого другого расстояния, которое вам заблагорассудится.

Для этого, делаем небольшую анкету (несколько фото+текст), включаем в смартфоне геолокацию, выставляем возрастную группу и пол интересующих нас индивидуумов и начинаем лайкать симпатичные фотографии потенциальных кандидатов. И, о слава программистам, приложение сходу решает ряд этических проблем:

- вы можете написать сообщение только тем, кто взаимно лайкнул вас, следовательно, вопрос "А я тебе нравлюсь?" можно уже не задавать и сконцентрироваться на других аспектах;

- под вашим фото и фото объекта, выставлено разделяющее вас расстояние;

- в приложениях для знакомств, часто, нет возможности одаривать интимными фото, так что непрошенного сюрприза от эксгибициониста вам там не пришлют.

Секс-закуска

- Давай займемся сексом сегодня вечером?

- Давай.

Примерно такими диалогами, после "Здрасте", часто назначают соответствующие свидания пользователи мобильных приложений. От того они и мобильные, чтобы мобильно реагировать и быть честными.

Отходят в прошлое долгие ухаживания, цель которых "затащить в постель". Если сегодня кто-то сам туда не просится, свайп мимо и выбираем дальше того, кто хочет.

И это хорошо! Ведь обретя легкую возможность для сексуального удовлетворения, больше не путаешь себя и других, когда реально хочешь чего-то большего. Отношений, любви, романтики… а не просто секс.

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Интернет: тематические сайты, соцсети - второй популярный на сегодня способ знакомств. Отличия от мобильных приложений:

- самому приходится искать, где размещать свои объявления и смотреть чужие;

- никогда не знаешь, где именно сейчас находится твой абонент и можешь потратить уйму времени на шутника, наслаждающегося виртуальной жизнью, без намерений реальной встречи;

- можно написать больше текста в анкете, выставить больше фото, а при переписке, сразу радовать тем, что принято называть "запрещенный контент".

Немного истории

А когда-то для интимных объявлений были только газеты. В начале 2000х в Украине, да и во всем постсоветском пространстве, все еще практиковались газетные объявления от "женихов" и "невест". Способ, популярный еще с ХІХ века: человек писал о себе пару высокопарных фраз и пожеланий к искомому объекту, оставлял контакты и ждал писем.

Помнится, я сама пыталась устроить личную жизнь своей мамы таким способом, разместив объявление от ее имени. И пару недель, маме звонили и пугали своим вниманием незнакомые типы. На свидание с одним из них она взяла и меня, а "галантный кавалер", еще по телефону потребовал постараться, чтобы на свидании 40-калетняя мама выглядела как 18-тилетняя я.

Надо было его сразу послать… к зеркалу, оценить собственный вид. Но с ним, все-таки, встретились, ощутив взаимное разочарование и потерянное зря время.

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Случай познавательный в том, что еще ДО встречи полезно выяснить ключевые моменты, которые позволят избежать психических травм. Например, пообщаться через вебку или рассмотреть побольше фото друг друга. Если же парочка надеется встретить не живых людей, а отгламуренных киногероев, то им не на свидание, а к психологу.

От газет, ищущие друг друга переключились на телевидение и радио (примерно до 2008 г.). Этот способ знакомств напоминал газетный, но вместо заветного объявления в бумажном виде, купленном в киоске, потребитель внимал бегущей строке в определенные часы с телеэкрана. Либо же слушал об этом из радиоприемника.

Эффективность метода определялась тем, какую частоту показа (озвучивания) рекламы своих интимных намерений оплатил соискатель. Правда, регулярность подачи такой саморекламы свидетельствовала о большой "текучке кадров" - постоянной смене восторженных зрителей/слушателей, мечтающих создать пару именно с этой "звездой".

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Смешное

Последние лет 10 в объявлениях о знакомствах часто писали – "ухоженность!". И речь шла всего лишь о выбритом лобке. В последующие годы, многие сделали себе постоянную эпиляцию. А сейчас мода изменилась.

Интимная безволосость всё больше ассоциируется с педофилией или просто приелась. Видимо, чтобы не отставать, в моду войдут интимные парики или нарощенные лобковые волосы.

Лайфхак

Больше всего откликов у объявлений, в которых люди стараются заинтересовать собой, а не списком требований к соискателю. У таких ребят сразу появляется большой выбор и куча знакомств. Те же, кто выставляет множество фильтров, годами и десятилетиями одиноки, пока их не подбирает хоть кто-то.

Пример. Когда соискатель подает резюме, он рассказывает о своих достижениях. Было бы смешно, напиши он: "Хочу быть директором самой престижной фирмы, получать самый большой доход, сам ничего не делать, а чтобы все меня обслуживали! Фирмы менее престижные - не беспокойте!!!".

А вот заявочки о знакомствах такого рода висят. На них никто не реагирует, кроме жаждущих посмеяться или "поиметь на деньги", но заявитель выводов не делает.

Люди всех возрастов используют возможности "мобильных знакомств", при этом, часто врут о том, сколько им лет. Юные очарования стараются казаться умудреннее, а кто постарше и комплексует, варится в иллюзиях, что выглядит моложе и "скидывает" лет 5-15 в соответствующей графе анкеты. Это смешно и жалко. Особенно, при проверке через соцсети или, что хуже, при личной встрече.

ONS (one night stand) – англ. аббревиатура "секс на одну ночь". Эти три буквы часто указывают в анкетах как обозначения: хочу ONS, или только не ONS! Цель – приключение, перезагрузка эмоций, новые впечатления. Конечно, и шанс найти отношения, любовь…

Как много любителей ONS и сколько тех, с кем можно подружиться на дольше? Это секрет, ибо многие стесняются признать, что чего хотят.

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С другой стороны, в анкетах можно встретить запись "Женат/замужем", "Состою в отношениях". Означает сие, заведомый поиск секс-приключений, а не спутника жизни. Хотя, желающие создать семью и заявляющие об этом тоже встречаются в мобильных анкетах, но тут есть нюанс.

Пикаперы, т.е., ребята, коллекционирующие количество разных интимных партнеров, пытаются выдавать себя за женихающегося джентльмена. В анкетах таких "рыбаков" встречаются заявления о желании создать семью, иметь детей и быть верным только одной женщине.

Такая тактика, как утверждают тренера соответствующих искусств, располагает женщин к доверию и самоотдаче – ну, разве не кинешься без оглядки в объятия потенциального отца своих детей? Особенно, после "лапши" про то, что ты его идеал и он готов отдавать тебе свое богатство, ведь он – очень крупный бизнесмен…

Кстати, заявочки о материальных благах, тоже должны настораживать дам, ищущих жениха, а не ONS. Ведь желание обеспечить себя за счет богатого кавалера – слишком древнее искушение, чтобы на нем не сыграть.

Как отличать подделку от настоящего? Интуитивно при общении. Лишь бы суметь услышать именно интуицию, а не жажду удовлетворения давно мучающих нужд.

Ну и совсем "детский мат" - это фото киноактеров, вместо собственного. Либо, еще кого-то, куда более привлекательного, чем малоинтересная тушка реального автора анкеты. Дабы избежать сюрпризов, рекомендую быстро переводить общение в другие мессенджеры, позволяющие увидеться через вебкамеру.

Сексизм. Встречаются мужские анкеты, где указано количество килограмм, которые должна весить девушка, которой они ответят. При этом, на соразмерный вопрос о параметрах их собственных тел (например, о величине полового члена), последует возмущенный вопль или предложение потратить свое время, чтобы самостоятельно измерить "сокровище". А вот встречаться с дамой, которую пришлось бы взвешивать уже на встрече, а не до – они бы не согласились.

На мой взгляд психолога, приложение для знакомств – штука полезная и интересная. И не только своими шансами найти кого-то своего. Важно, что вы заявляете, что хотите сблизиться с другими людьми, а это неотъемлемая, хоть и часто отрицаемая часть жизни.

Грабли, пример:

- Меня бросила жена, она сейчас живет с другим! О, как я страдаю!

- Аналогично. Утешим друг друга?

И два одиночества кинулись лобзаться, чтобы на следующее утро разбежаться, только усугубив свои психотравмы. Потому что они приволокли груз старых проблем – и не к психологу, а на голову друг другу. Конечно, это не продуктивно. Лучше искать новых знакомств не как лекарство от предыдущих неудач, а как возможность обменяться волнующим НОВЫМ приключением. Тогда и получишь свежие краски в своей жизни.

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