Неймовірно, але факт: вчені розповіли, від яких хвороб лікує секс

Багато хто чув про переваги, які організм отримує під час інтимних стосунків. Однак, крім емоційного задоволення, за допомогою сексу можна реально лікувати деякі хвороби.

Так, вчені давно обговорюють користь статевих відносин для фізичного здоров'я людини. В першу чергу, практика інтимних відносин допомагає поліпшити психічне здоров'я, кровообіг, зміцнити серцево-судинну систему, пише Сlicow.

Серце

Регулярні заняття любов'ю підтримують активну роботу серця, в результаті чого воно починає краще функціонувати. На думку експертів, це знижує ризик серцевих нападів та інших проблем з серцево-судинною системою.

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Головний біль

Для заспокоєння головного болю заняття любов'ю дуже ефективні, тому що вони вивільняють окситоцин і підсилюють викид ендорфінів. Ці гормони допомагають організму розслабитися природним чином.

Депресія

Інтимні стосунки дійсно ефективний спосіб позбутися від депресії і неврозів. а також вони підвищують самооцінку учасників процесу.

Безсоння

Коли ви перебуваєте в стані максимального розслаблення, ви звільняєтесь від напружень. Таким чином це сприяє поліпшенню якості сну.

Нетримання

Заняття любов'ю допомагають також позбутися від такої делікатної проблеми, як нетримання, тому що секс зміцнює таз і м'язи, запобігаючи розвитку цієї хвороби.

Грип

Регулярне статеве життя допомагає позбутися також від грипу. Це пов'язано з тим, що під час інтиму відбувається вироблення антитіл, які надають могутню противірусну дію.

Біль у м'язах

Якщо вам необхідно розслабитися, то наявність близькості - це найкраще рішення, тому секс є однією з найефективніших вправ для боротьби з перевантаженнями м'язів і суглобів.

Тьмяна шкіра

Близькість також допомагає мати блискучу і ніжну шкіру, оскільки під час статевого акту виділяються речовини, які безпосередньо впливають на зовнішній вигляд шкіри.

Рак молочної залози

Також секс є бар'єром проти раку молочної залози, так як викид окситоцину захищає від появи цього виду онкології.

Як повідомляв OBOZREVATEL , сексологи прийшли в висновку, що відмова від сексу може призвести до найсерйознішими наслідками для жіночого організму.