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27 грудня • оновлено в 03:42
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Не вмикайте це! Опублікований список пісень, які "вбивають" секс

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Музичний сервіс Spotify опублікував список пісень, які не рекомендується слухати під час сексу.

Як передає видання Mashable, на сьогоднішній день рейтинг налічує 112 композицій, а його тривалість складає більше шести годин.

Не вмикайте це! Опублікований список пісень, які "вбивають" секс

Delfi

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Серед "заборонених" треків є такі популярні композиції, як God Bless America, Yo Ho (A Pirate's Life for Me), ремікс "Макарена", а також музика з серіалу "Закон і порядок".

"Деякі з моїх друзів, які допомагали мені складати список пісень, почали "експеримент": вони намагалися зберігати серйозність, наскільки це є можливим під час сексу, і потім скидали мені назви треків, які все-таки змушували їх розсміятися", – піділилася автор списку Вероніка.

Не вмикайте це! Опублікований список пісень, які "вбивають" секс

Twitter @beverlylove

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний порно-ресурс Pornhub опублікував масштабну статистику по країнам, трендам, гаджетам і категоріям серед глядачів. Так, українці найчастіше дивляться порно в категорії хентай (жанр японської анімації, основним елементом яких є еротичні або порнографічні сцени).

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Автор
Анна Міхно
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
гимн окpaины ещё забыли
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Junio Van
Junio Van
Робот Бориcc, да уж, трэш редкий! ))
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