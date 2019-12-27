Не вмикайте це! Опублікований список пісень, які "вбивають" секс

Музичний сервіс Spotify опублікував список пісень, які не рекомендується слухати під час сексу.

Як передає видання Mashable, на сьогоднішній день рейтинг налічує 112 композицій, а його тривалість складає більше шести годин.

Delfi

Серед "заборонених" треків є такі популярні композиції, як God Bless America, Yo Ho (A Pirate's Life for Me), ремікс "Макарена", а також музика з серіалу "Закон і порядок".

"Деякі з моїх друзів, які допомагали мені складати список пісень, почали "експеримент": вони намагалися зберігати серйозність, наскільки це є можливим під час сексу, і потім скидали мені назви треків, які все-таки змушували їх розсміятися", – піділилася автор списку Вероніка.

Twitter @beverlylove

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний порно-ресурс Pornhub опублікував масштабну статистику по країнам, трендам, гаджетам і категоріям серед глядачів. Так, українці найчастіше дивляться порно в категорії хентай (жанр японської анімації, основним елементом яких є еротичні або порнографічні сцени).

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