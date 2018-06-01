"Не розуміють, що я людина": британка перетворила себе в секс-ляльку за допомогою пластики

Мешканка Солфорду (Великобританія) Сінді Мур перетворила себе в секс-ляльку за допомогою пластичних операцій.

Для того, щоб стати схожою на іграшку з секс-шопу, 31-річна Сінді витратила понад 13 тисяч доларів. До рішення змінити себе за допомогою пластики Мур прийшла після розставання зі своїм коханим. Зараз жінка самостійно виховує двох спільних з екс-чоловіком дітей, пише Lad Bible.

Після розриву відносин Сінді Мур збільшила собі груди з першого розміру до сьомого, наростила волосся і тричі на місяць збільшує губи, щоб виглядати як надувна лялька, що може ходити і говорити. Всі операції обійшлися 31-річній британці в 13 тисяч доларів (близько 350 тисяч гривень), і вона стверджує, що це тільки початок, незважаючи на те, що її не сприймають серйозно оточуючі.

Сінді Мур Lad Bible

"Я хочу ще більше збільшити груди і, можливо, зробити підтяжку живота. Я намагаюся схуднути, щоб бути ще більше схожою на ляльку. Мені здається, така зовнішність робить мене красивішою", - зізналася жінка.

Сінді Мур Lad Bible

Мур зазначила, що їй подобалося, як виглядають люди після пластичних операцій, але сама вона зважилася змінити зовнішність, коли дізналася, що її наречений і батько її дітей зраджує. Дівчина розлучилася з ним, схудла на 30 кілограмів і почала своє перевтілення. Вона запевняє, що вся сім'я, в першу чергу мати, її підтримали.

Сінді Мур Lad Bible

Мур поскаржилася, що, незважаючи на підвищену чоловічу увагу, вона майже не ходить на побачення, так як шанувальники не помічають її внутрішній світ.

"Іноді мені здається, що люди не розуміють, що я людина, а не секс-лялька", - поділилася Сінді.

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