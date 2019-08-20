Названо три речі, які кардинально змінять секс у майбутньому

У нинішній час існує декілька інновацій, які здатні докорінно змінити уявлення про секс і його роль у сучасному суспільстві.

Видання "Новое время", виділяє три головні аспекти.

Секс кардинально зміниться Ілюстрація

Ідеальна контрацепція

Відзначається, що експериментальний препарат Vasalgel обіцяє стати справжньою революцією у нелегкій боротьбі сучасної медицини з небажаним зачаттям.

Vasalgel є препаратом, який вводиться у чоловічий організм простою ін'єкцією гелю. Гель перекриває рух у сім'явивідних потоках, за якими сперма рухається до статевого члена.

Віртуальне 3D-порно

Поєднання декількох пристроїв віртуальної реальності, наприклад, таких як Oculus Rift і Leap Motion може відкрити двері для настання справжньої епохи віртуального сексу.

Ерогенна зона

На думку футуролога Золтана Істван, наука вже знає про мозок достатньо для того, щоб створити імпланти, які зможуть стимулювати ті центри, які відповідають за сексуальну насолоду, безпосередньо, оминаючи, власне, процес заняття сексом.

Також можна припустити створення мережевих пристроїв, які дозволять усе ж займатися сексом разом із кимось, але на відстані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі топ-5 причин, через які алкоголь шкодить сексу.

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