Названо топ-5 речей, які не варто робити перед сексом

Чим більше у вас статевого досвіду, тим комфортніше ви відчуваєте себе у своєму тілі і більш вміло підходите до процесу. Але іноді навіть найбільш просунуті і вмілі можуть робити помилки перед сексом.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про топ-5 речей, які не варто робити перед інтимною близькістю.

Фокусуватися на своїх "недосконалостях"

Коли ваш одяг опиняється на підлозі, може бути важко не відчувати себе ніяково. Однак варто забути про свої фізичні "недосконалості" і зосередиться на перевагах, що відбуваються з вами — ласках, сексі. Це може бути складно, але в результаті ви отримаєте набагато більше задоволення.

Фото: pohnews.org

Новини Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

Напиватися в дрова

Невелика кількість алкоголю допомагає налаштуватися на романтичний лад, і розкріпачитися в ліжку. Однак велика кількість спиртного зіграє абсолютно протилежну роль: збудження буде менше, а оргазм — зовсім легким.

Фото: mirtesen.ru

Голитися

Якщо ви вирішили поголити ноги або область бікіні прямо перед сексом, знайте про наслідки. Гоління може викликати у вас роздратування і дискомфорт. Замість цього постарайтеся не забути поголитися напередодні.

Фото: cosmo.ru

Переїдати

Також перед сексом варто забути про важку їжу, адже після неї ви будете відчувати себе млявими. Найкраще перед любовними втіхами їсти легку їжу, бажано ту, яка містить афродизіаки і тоді весь акт пройде якісно і подарує масу приємних відчуттів.

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Забивати на безпеку

Коли ви опиняєтеся наодинці зі своїм партнером в спальні, останнє, про що ви думаєте, чи є у вас презерватив. Але це грає важливу роль. Він убезпечить вас від вагітності і ймовірних хвороб.

Фото: edinstvennaya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися.

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