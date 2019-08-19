Названо топ-5 речей в ліжку, про які таємно мріє кожна жінка

У жінок багато таємних бажань — і вони чекають на їхнє виконання. Вони ніколи не скажуть про це безпосередньо обранцеві, адже мріють, щоб він здогадався сам.
Так само відбувається, коли справа доходить до сексу. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив назвати топ-5 речей в ліжку, про які таємно мріє кожна жінка.
Прелюдія
Дами — емоційні натури. У ліжку вони очікують на продовження ласк і щирого прояву чоловічого кохання. Для них важлива прелюдія, яка попередньо готує жіночий організм до подальших утіх.
Фото: lajme.al
Романтика
Жінки мріють про романтику, свічки, квіти і ласкаві компліменти, тому не потрібно забувати про такі "дрібниці". Вони розкріпачуються і розслабляються в ліжку, коли в повітрі витає романтична обстановка.
Фото: relatex.by
Трохи агресивності
У повсякденному житті жінки не терплять насильства з боку чоловіка. У ліжку ж вони не проти додати трохи агресії. Їм подобається, коли в чоловіках прокидається тваринний інстинкт. До того ж, це може неймовірним чином змінити сексуальне життя. Тому експериментуйте!
Фото: twitter / zhlobiha
Фантазія
Жінкам подобається вислуховувати "брудні" побажання своїх партнерів. Вони таємно мріють реалізувати їх усі в ліжку.
Фото: cosmo.ru
Голос
Якщо чоловік мовчить під час сексу, то і жінка якось соромиться подати голос, а секс в тиші — це ніяково і дивно. Якщо не вмієте висловлювати емоції "охами" і "ахами" — просто скажіть щось, що буде збуджувати.
Фото: peepcity.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися.
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