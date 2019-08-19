Названо топ-5 речей в ліжку, про які таємно мріє кожна жінка

У жінок багато таємних бажань — і вони чекають на їхнє виконання. Вони ніколи не скажуть про це безпосередньо обранцеві, адже мріють, щоб він здогадався сам.

Так само відбувається, коли справа доходить до сексу. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив назвати топ-5 речей в ліжку, про які таємно мріє кожна жінка.

Прелюдія

Дами — емоційні натури. У ліжку вони очікують на продовження ласк і щирого прояву чоловічого кохання. Для них важлива прелюдія, яка попередньо готує жіночий організм до подальших утіх.

Фото: lajme.al

Романтика

Жінки мріють про романтику, свічки, квіти і ласкаві компліменти, тому не потрібно забувати про такі "дрібниці". Вони розкріпачуються і розслабляються в ліжку, коли в повітрі витає романтична обстановка.

Фото: relatex.by

Трохи агресивності

У повсякденному житті жінки не терплять насильства з боку чоловіка. У ліжку ж вони не проти додати трохи агресії. Їм подобається, коли в чоловіках прокидається тваринний інстинкт. До того ж, це може неймовірним чином змінити сексуальне життя. Тому експериментуйте!

Фото: twitter / zhlobiha

Фантазія

Жінкам подобається вислуховувати "брудні" побажання своїх партнерів. Вони таємно мріють реалізувати їх усі в ліжку.

Фото: cosmo.ru

Голос

Якщо чоловік мовчить під час сексу, то і жінка якось соромиться подати голос, а секс в тиші — це ніяково і дивно. Якщо не вмієте висловлювати емоції "охами" і "ахами" — просто скажіть щось, що буде збуджувати.

Фото: peepcity.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися.

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