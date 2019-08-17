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Названо топ-5 причин, чому алкоголь шкодить сексу

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Алкоголь є одним з тих ненадійних засобів, що геть може зіпсувати секс.

Як відомо, спиртні напої мають негативний вплив на організм з усіх боків. OBOZREVATEL зібрав головні причини, чому варто відмовитися від алкоголю перед відповідальною справою.

Проблеми зі змазкою. Вживання спиртних напоїв, особливо в великих кількостях, може привести до нестачі вагінального секрету. Звідси дискомфорт, роздратування, і як підсумок – ніякого задоволення.

Алкоголь

Алкоголь

pixabay

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Знижує лібідо. Вживання спиртних напоїв може вбити всю пристрасть і бажання, так як притупляє нервову систему. Особливо, якщо випити більше, ніж організм розраховував.

Проблема з ерекцією. Алкоголь притупляє передачу команд від мозку до решти частин тіла, а при частому вживанні може знизитися рівень тестостерону.

Названо топ-5 причин, чому алкоголь шкодить сексу

pinterest

Проблеми з оргазмом. Алкоголь знижує чутливість, тому секс може перетворитися на затяжні тортури, а завершиться розчаруванням.

Настрій коту під хвіст. У цьому питанні – грань тонка. Якщо келишок вина за вечерею може підняти настрій, то збільшення дози може привести навіть до депресії, апатії і взагалі стати дозою слона, що вже буде не до сексу.

Поганий настрій

Поганий настрій

Google Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які негативно впливають на секс.

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Секс алкоголь
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