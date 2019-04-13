Названо топ-5 міфів про секс, які давно вже пора забути

Ще недавно тема сексу була табу, і обговорювати її було, як мінімум, соромно. Природно, на цьому ґрунті виникло багато міфів про секс, деякі з них живуть і сьогодні.

Тому OBOZREVATEL вирішив розповісти, які міфи про секс не мають нічого спільного з реальністю. Про них давно вже пора забути.

1. Чоловіки більше хочуть сексу

Фото: artfile.me

Існує міф, що чоловіки хочуть сексу більше, ніж жінки. Насправді — це не так. Жінки, як і чоловіки відчувають потяг до протилежної статі, просто не завжди відкрито це проявляють.

Цікаво й те, що чоловіча сексуальність в найбільшій мірі проявляється в 17-25 років, а ось жіноча в період 27-37 років.

2. Під час місячних неможливо завагітніти

Фото: otvetprost.com

Багато пар до сих пір думають, що, займаючись сексом під час місячних, неможливо завагітніти. Але вони помиляються. Вся річ у тому, що сперматозоїди живуть в жіночій піхві пару днів, і у них є всі шанси дочекатися готової до запліднення яйцеклітини.

3. Мастурбація шкідлива для здоров'я

Фото: LiveJournal

Цей міф, найімовірніше, придумали стурбовані батьки, щоб їхні діти не захоплювалися. Насправді мастурбація навіть корисна: вона знижує ризик діабету, покращує імунну систему і навіть полегшує перебіг ПМС.

4. Чим довше, тим краще

Фото: anews.com

Багато хто впевнений: чим довший статевий акт, тим більше задоволення отримують жінки. Але, за статистикою, ідеальна тривалість сексу — близько 25 хвилин. 15 хвилин на прелюдію і 10 — на основну дію. Більше того, вже після 45 хвилин сексу багатьом дівчатам стає некомфортно, а деяким навіть боляче.

5. Розмір має значення

Фото: onmoy.com

Існує таке поняття, як сексуальна сумісність. Одній дівчині для статевого акту буде досить скромних 13 см, а інший і 23 буде мало. А взагалі, справа не в розмірах чоловічої гідності, а в достатній збудженості і емоційному контакті.

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