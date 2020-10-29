Названо продукти, які покращують якість сексу

Вчені з відділу урології Каліфорнійського університету в Ірвайні з'ясували, які продукти треба вживати для гарного сексу і підвищення лібідо.

Вони вивчили стан здоров'я 271 чоловіків, які з липня 2018 року по травень 2019 зверталися в клініку зі скаргами на збої в статевій сфері, пише Рамблер.

Експерти розпитали їх про дієту і спосіб життя. 65% людей описали свій раціон як "звичайний", інша частина дотримувалася дієт. Пацієнти вживали продукти, що не пройшли переробку, уникали консервів і напівфабрикатів. 28% регулярно практикували переривчасте голодування.

Вчені помітили, що прихильники здорового харчування рідше скаржаться на проблеми з ерекцією. Автори дослідження додали, що органічна дієта покращує самопочуття і забезпечує приплив енергії – це значно підвищує лібідо.

Крім того, переривчасте голодування нормалізує глікемічний індекс і покращує метаболізм, що, в свою чергу, веде до зростання рівня тестостерону.

Стало відомо про список продуктів, які покращують секс ЦДІ

Раніше та ж група експертів досліджувала зв'язок жіночого лібідо з харчуванням. Вони помітили, що західний раціон не можна вважати здоровим. У ньому багато смаженого, поганих жирів і продуктів, оброблених промисловим способом. Зовсім іншу думку вчені висловлюють про середземноморську дієту, де багато овочів, риби, цільного зерна. Крім того, фахівці помітили позитивний вплив на лібідо кетогенної дієти, особливо в своїй максимальній фазі.

Інше дослідження, в якому взяли участь іранські, канадські і албанські чоловіки, показало, що на чоловіче статеве життя благотворно впливають фрукти і овочі. Ефективні горіхи і продукти з високим вмістом клітковини. Автори наукової доповіді говорять, що представники сильної статі племен Амазонки рідко страждають порушеннями ерекції і еякуляції. У їх меню річкова риба, бразильські горіхи, фрукти та овочі.

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