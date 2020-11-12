Названо причини, чому чоловікам складно жити без сексу

Як би ми не ставилися до сексу, не можна заперечувати, що цей процес є одним із найбільш важливих у житті будь-якої людини, а особливо для чоловіків. Є безліч причин, через які чоловікам складно обійтися без інтимних стосунків.

Секс – це потужне джерело задоволення, якому важко протистояти, особливо це стосується сильної статі, яка, на думку багатьох жінок, не може жити без постійних статевих контактів. Частково це правда, однак річ тут зовсім не в розбещеності, пише "Рамблер".

Нервова система може дати збій

На відміну від жінок, які можуть роками стримувати бажання й успішно пригнічувати потяг, чоловічий організм у буквальному сенсі страждає за відсутності близькості. Причому найбільше страждає нервова система, ніхто не знає, як саме позначиться відсутність сексу на тому чи іншому чоловікові – це можуть бути напади агресії, апатія, нав'язливі думки і навіть глибока депресія.

Уся річ у нестачі гормонів, які виробляються тільки під час самого інтимного процесу, а саме – дофаміну й серотоніну. Якщо чоловік уже тривалий час обходиться без близькості, він починає заповнювати "гормональну порожнечу", вживаючи у великих кількостях алкоголь і шкідливу їжу, що лише на короткий час дозволяє гормонам стрибнути вгору, але ейфорія дуже швидко сходить нанівець.

Тестостерон стрімко падає

Один із найважливіших чоловічих гормонів – тестостерон – може різко скоротити свою присутність в організмі, якщо чоловік понад кілька місяців уникає сексу з тих чи інших причин. Через низький рівень гормону починаються такі проблеми, як випадіння волосся, кістки можуть стати більш крихкими, а також чоловік стає млявим і поступово втрачає інтерес до активностей, які раніше не залишали його байдужим.

Стали відомі причини, через які чоловікам складно обійтися без сексу Радіо "Свобода"

Як варіант чоловік може замінювати секс фізичними вправами, але і цей ефект триває не надто довго.

Цікавість до жінок поступово знижується

Ця проблема турбує не тільки чоловіків, які довго обходяться без сексу, але навіть одружених представників сильної статі. Навіть якщо чоловік обожнює свою партнерку, через кілька років спільного проживання, коли всі позиції і гри випробувано, чоловік починає відверто нудьгувати. У цей період особливо часто відбуваються зради.

Інша крайність – чоловік у принципі перестає цікавитися сексуальним боком життя, знаходячи джерело задоволення в інших речах, наприклад в улюбленому хобі. У такій ситуації жінці важливо виявити ініціативу й підігріти цікавість свого чоловіка або звернутися по допомогу до сімейного фахівця, який разом із вами проговорить проблему й підкаже спосіб, який допоможе розпалити пристрасть із новою силою.

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