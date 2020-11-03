Названо поради, як чоловікам не втратити сексуальність після 40

Після 40 років у чоловіків знижується рівень тестостерону. Це може привести до невдоволення собою, емоційних криз і проблем в ліжку. Але це не можна так залишати.

Так, назвао лайфхаки, які можуть вплинути на сексуальні здібності і подарувати другу молодість, пише Лента.ру

Одна з найбільш частих причин зниження потенції у чоловіків, на яку не звертають увагу, – сидяча робота. А все через те, що тривале перебування в одному положенні викликає застійні процеси в органах малого таза. Тому регулярне фізичне навантаження особливо важлива для офісних працівників і тих, хто веде малорухливий спосіб життя.

Для того щоб зробити перші кроки назустріч своєму чоловічому здоров'ю, не варто терміново купувати абонемент на фітнес. Для початку достатньо збільшити кількість кроків, які ви проходите протягом дня, або вийти на регулярні ранкові або вечірні пробіжки. Найчастіше ходити пішки, розминатися протягом робочого дня – це допоможе зробити сексуальне бажання яскравіше, а його прояви частіше і регулярніше.

Якщо звичайні заняття в тренажерному залі занадто рутинні і нудні, спробуйте ігрові види спорту. Психологи стверджують, що під час тренування такого формату організму набагато простіше абстрагуватися від утомливих підрахунків і підходів, оскільки наші думки зайняті зовсім іншим: підрахунком балів, бажанням перемогти суперника або зрівняти рахунок.

Баскетбол – коли баскетболіст виконує стрибки, різкі кидки і пробіжки, навантаження припадає на серцево-судинну і дихальну системи. Людина, що грає в баскетбол, покращує периферичний (або бічний) зір. А якщо зібрати повноцінну баскетбольну команду у вас не вийде, то завжди можна зіграти в стрітбол в форматі 3х3.

Футбол – найпопулярніший вид спорту в світі. Спробуйте переміститися від екранів телевізора на реальне футбольне поле в компанії друзів. Чим же так корисний цей вид спорту? Медики стверджують, що різноманітність рухів футболіста – пусковий механізм для регулярної прокачки практично всіх м'язів. До того ж під час матчу гравці постійно знаходяться в русі, так що футбол – це ще й відмінне кардіо.

Теніс – причому і великий, і настільний – не тільки зміцнює мускулатуру, але і підвищує витривалість спортсмена. А цей корисний навик цілком можна взяти на озброєння і на корті, і в спальні.

Самопочуття і сексуальність – це завжди сукупність факторів. І якщо ви готові до кардинальних змін якості життя, то одними фізичними вправами не обійтися. Всім чоловікам після 40 дієтологи рекомендують звернути увагу на якість і регулярність харчування. І мова тут зовсім нема про дієті, а про повноцінний збалансований раціон.

Для поліпшення потенції досить стежити за тим, щоб в тарілці завжди виявлялися свіжі овочі і фрукти, віддавати перевагу нежирним сортам м'яса або риби, не зловживати алкоголем.

Їжте рибу. Вчені з університету Піттсбурга (США) рекомендують раз в тиждень в обов'язковому порядку вживати в їжу рибу для здоров'я мозку. На початку серпня на сайті університету з'явився висновок групи вчених про те, що вживання в їжу запеченої риби дуже позитивно позначається на здоров'ї мозку і емоційному стані. При цьому не грає ролі кількість омега-3 жирних кислот в рибі.

Слідкуйте за калоріями. Наприклад, за допомогою безкоштовного додатку-трекера FatSecret, 8Fit або "Калорійка". Вони допоможуть розрахувати норму споживання калорій і відстежити щоденний раціон. До того ж такий звіт про харчування можна вивантажити і показати тренеру в залі, якщо ви намітили глобальну мету – схуднути або збільшити м'язову масу.

Найкращий вплив на якість сексуального життя надає регулярний секс.

Фінські дослідники з університету Тампере з'ясували, що чим частіше чоловіки займаються сексом, тим менш вірогідні у них проблеми з ерекцією. Протягом п'яти років вони вивчали групу з 989 чоловіків у віці старше 40 років. Виявилося, що через п'ять років найбільше проблем з ерекцією мали ті, хто займався сексом менше одного разу на тиждень. У них проблеми виникали в два рази частіше, ніж у тих, хто займався сексом один раз в тиждень, і в чотири рази частіше, ніж у тих, хто займався сексом три і більше разів на тиждень.

Крім усього іншого, саме регулярний секс допомагає стабілізувати вироблення тестостерону. А адже це один з найважливіших чоловічих гормонів. Тестостерон впливає на вигляд, психологічний стан і поведінку чоловіка. Саме він відповідає за надходження в мозок сигналів про потяг до протилежної статі. Таким чином, він забезпечує не тільки можливість, а й бажання зблизитися з жінкою. Якщо говорити про фізичний прояв, то завдяки стабільному рівню тестостерону поліпшується кровообіг, який забезпечує ерекцію.

Ведіть графік сексу. Спробуйте завести трекер або календар і вносити в нього дати, коли ви займалися сексом. Так до кінця місяця ви побачите наочний зріз того, наскільки активне ваше сексуальне життя, і зможете конструктивно обговорити це питання зі своєю другою половиною.

Відпочивайте частіше. За статистикою, понад 50 відсотків випадків імпотенції і проблем в статевій сфері у чоловіків пов'язані зі стресами і неврозами. Тому в першу чергу рекомендується обмежити щоденний стрес-фактор, а якщо це зовсім неможливо, то задуматися про відвідини психолога (хоча б раз на два тижні), щоб "розвантажити голову" і не думати в ліжку про контрагентів, договори, підрядників та інших робочих нюансах.

Відкладіть гаджети. Почніть з коротких інтервалів протягом дня, коли ви відкладаєте гаджети і перебуваєте в тиші. Це посприяє зниженню рівня гормону стресу, кортизолу, і підвищенню рівня тестостерону. А стабільний гормональний фон негайно поверне смак до життя. Якщо розслабитися і зосередитися зовсім не виходить, можна почати медитувати – наприклад, з додатком Calm.

Приймайте харчові добавки. На жаль, не всі необхідні речовини організм може засвоїти з їжі. Саме тут на допомогу і приходять БАДи – спеціальні біокомплекси, які містять в собі необхідну концентрацію натуральних екстрактів лікарських рослин і вітаміни. Склад БАДів допомагає захистити організм від впливу негативних факторів. Без ризику для здоров'я вони допомагають знизити вплив зовнішніх негативних чинників на чоловічий організм.

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