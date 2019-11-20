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21 листопада • оновлено в 02:56
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Названо пісні, що не підходять для сексу

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Користувачі мережі назвали пісні, які не підходять для заняття сексом.

Видання Mashable пише, що антисекс-плейлист був створений в лютому 2018 року на сервісі Spotify, і до теперішнього часу в нього додавали нові пісні.

Зараз там налічується 112 пісень. А загальна тривалість композицій шість годин і дев'ять хвилин.

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Так, серед що входять до списку відтворення композицій є кілька мелодій для дітей, наприклад саундтрек для американського освітнього серіалу Reading Rainbow ("Веселка-читальня"), а також музична тема Yo Ho (A Pirate's Life for Me), написана в 1967 році для атракціону " Пірати Карибського моря "в Діснейленді.

Крім того, в список входить патріотична пісня God Bless America ( "Боже, Благославі Америку"), різдвяна композиція The Christmas Shoes, народна пісня She'll Be Coming Round the Mountain, саундтрек до американського поліцейського серіалу "Закон і порядок" і ремікс пісні "Макарена".

Названо пісні, що не підходять для сексу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що регулярне заняття сексом може допомогти швидше подолати застуду і грип.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тег
Секс
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