Названо несексуальні деталі, які збуджують чоловіків

Усі жінки звикли вважати, що головні збудники для чоловіків – це красива мереживна білизна та бездоганні форми. Однак несексуальні на перший погляд деталі в зовнішності або поведінці представниць прекрасної статі можуть "чіпляти" їх більше, ніж ідеальна картинка загалом.

З огляду на це видання Cosmopolitan опитало кілька чоловіків. Вони розповіли про несподівані речі, які збуджують їх у жінках найбільше.

Дівчата, які ігнорують їх

Чоловіків приваблює така поведінка з боку жінок. Їм здається, що самостійні, самодостатні жінки, занурені у свої справи – це дуже сексуально.

"Я часто спостерігаю за своєю дівчиною, коли вона чимось зайнята і не звертає на мене уваги. Саме в такі моменти я хочу її найсильніше!" – Діма, 31 рік.

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Білі шкарпетки

"Не вважайте мене збоченцем, але я тану, коли бачу дівчат у коротких білих шкарпетках, що оголюють щиколотку. Це так сексуально!" – Андрій, 28 років.

Коли дівчина позіхає або потягується

Багато чоловіків роблять акцент на вигин спини, коли їхні кохані потягуються й навіть порівнюють їх із кішками. Гнучкість вважається дуже привабливою для представників сильної статі.

"Обожнюю, коли моя подруга вигинає спинку дугою як кішечка. Це так заводить!" – Саша, 26 років.

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Коли дівчина вимовляє їхнє ім'я

Чоловіки люблять, коли кохана вимовляє їхнє ім'я. Важливий тут і голос жінки. Найсексуальнішим вважається приглушений, низький і злегка м'який голос.

"Немає нічого більш сексуального, ніж почути своє ім'я з її вуст під час сексу!" – Сергій, 31 рік.

Розтяжки

І, нарешті, п'ята несподівана деталь, яку чоловіки вважають сексуальною, – це розтяжки на тілі. Часом вони їх називають навіть "місцями для поцілунків"

"Навіть не знаю, як це пояснити, але і в струнких, і у фігурних дівчат розтяжки на шкірі мене збуджують. Сприймаю їх як мітки для поцілунків", – Артем, 35 років.

vseolady.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти з мови тіла заявили, що чоловіків, які часто "ходять наліво", видає великий розмір ноги, а жінки, які не проти завести роман на стороні, мають широкі стегна.