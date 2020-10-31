Названо найпопулярніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок

Британські вчені з'ясували, які сексуальні мрії найчастіше відвідують підсвідомість чоловіків і жінок.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь дві тисячі чоловік, жінкам найчастіше хочеться зайнятися сексом з близькою по духу людиною, у чоловіків же головна фантазія зовсім інша – секс з колишньою подружкою, пише Рамблер.

Важливо пам'ятати, що до еротичних снів і мрій наяву не варто ставитися надто серйозно, оскільки це не обов'язково означає, що ви хочете, щоб це відбулося в реальності.

Майже три чверті опитаних дам заявили, що хотіли б інтимної близькості з найкращим другом, майже 68% думали про секс з колегою по роботі.

62% жінок зізналися, що у них були думки про пристрасть з незнайомцем і тільки 58% бачили сни, в яких головним героєм був їх нинішній партнер.

П'яте місце посіла фантазія про те, що партнер зраджує їм.

Також у десятку ввійшли секс із колишнім, з босом, зі знаменитістю, з тим, кого ненавидиш, і груповий секс.

Водночас, згідно з опитуванням, у чоловіків вибір був зовсім інший. Найпопулярнішою еротичною фантазією у них була близькість з колишньою коханкою – так відповіли 92% представників сильної статі.

Другою за популярністю мрією у них стали коханці, що провалились, коли щось пішло не так – подібний сон хоч раз в житті бачила 76% респондентів.

На третьому місці у них виявилася оргія, яка в жінок була тільки на дев'ятому.

Також у десятку чоловічих фантазій увійшли секс у громадському місці, БДСМ, а також ті, що відвідують і прекрасну половину людства мрії про близькість з незнайомкою, колегою по роботі, з подругою, зі знаменитістю і зради.

Водночас еротичні сни загалом виявилися дуже популярними: 93% всіх опитаних заявили про те, що бачать їх регулярно, більше чверті з них зізналися, що стикаються з подібним явищем кожні кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з відділу урології Каліфорнійського університету в Ірвайні з'ясували, які продукти треба вживати для гарного сексу і підвищення лібідо.