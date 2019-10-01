Названо найкращий час для сексу протягом дня

Американський секс-експерт Кейт Тейлор розповіла, в який час найкраще займатися сексом і для чого це потрібно.

Так, щоб завагітніти необхідно займатися сексом вранці, а щоб мати міцний і здоровий сон, навпаки, ввечері.

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Вона зазначила, що відсутність сексу збільшує ризик розвитку захворювань у віці старше 50 років.

За її словами, ранок - це найкращий час для зачаття дитини, що пояснюється кращою якістю сперми. Після 7:30 секс працює на користь чоловічого здоров'я, мінімізуючи проблеми в майбутньому.

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Секс після 12:00 рекомендований для позбавлення від стресу. Після 15:00 рівень гормонів у чоловіків і жінок перебуває в ідеальній синхронізації, тому випускається однакова кількість гормону окситоцину, що є найкращим часом для поліпшення здоров'я серця.

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После 19:00 оргазми набагато сильніші, а після 20:00 секс впливає на роботу мозку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-клініка Zava назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

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