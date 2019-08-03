Названо найефективніший час для пошуку пари в інтернеті

Найзручніший та ефективний час для пошуку партнера в інтернеті для майбутніх стосунків – неділя, о 14:00.

Таку думку висловив "найпопулярніший чоловік у Tinder", 29-річний Стефан-П'єр Томлін, поділившись практичними порадами для тих, хто шукає собі супутника в мережі, передає The Sun.

Томлін працює телеведучим і моделлю в Лондоні, а також багато часу проводить у мережі. Завдяки ретельному дослідженню додатку він знайшов собі дівчину в 2018 році.

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Так, за його словами, по неділях користувачі найчастіше заходять у Tinder. Активність доводиться на 14:00, оскільки більшість користувачів приходять до тями вдома після суботніх розваг. Цей час якраз відмінно підходить для того, щоб задуматися про побаченнях наступного тижня. Також пошуком пари можна зайнятися по буднях після 22:30 коли люди заходять перевірити в додатку, чи відповів хтось на запит.

Томлін радить періодично показувати сексуальні фото з відпочинку instagram / itsstefan

Крім того, Томлін озвучив кілька правил розміщення фотографій, які будуть привабливішими для потенційної супутниці або супутника. Так, перше фото, за його словами, має мати яскравий фон. Це приверне увагу потенційного партнера.

Стефан-П'єр Томлін вибрав яскравий фон instagram / itsstefan

Також у профілі має бути хоча б одна сексуальна фотографія з відпочинку. Більше того, потрібно показувати свої захоплення, щоб користувач міг переглянути профіль і зрозуміти, що знайомиться з цікавою людиною. Також варто уникати групових фото, щоб не відволікати увагу від своєї персони.

Томлін радить показувати свої захоплення instagram / itsstefan

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