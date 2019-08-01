Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Секс

Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

3.3т Читати матеріал російською

У мережі визначили найбільш дратівливі і нудні дії у сексі.

Так, обговорення запустив користувач соцмережі Reddit під ніком kellywithayy, поставивши запитання: "Яка найбільш дратівлива частину сексу, про яку ніхто ніколи не говорить?".

Через кілька годин з'явилося більше 6 тис. відповідей. Ця бесіда отримала також понад 20 тис. лайків.

Новини
Секс на майбутнє: відома порностудія придумала "капсулу часу"

Недоліки сексу

Недоліки сексу

Ілюстративне фото

Так, одним із найгірших відчуттів під час сексу користувачі вказали довге очікування оргазму. Не менш неприємною виявилася і зміна позиції.

Деяких дратує необхідність прибирання і купання після інтиму. При цьому більшість чоловіків назвали найгіршим моментом у сексі раптовий спад ерекції.

Практично всі при цьому також вказали, що насолоджуватися інтимними моментами часто заважають фізіологічні нюанси: судоми, неприємні звуки і т. д.

Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом поблизу жвавого пляжу.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Тег
Секс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel