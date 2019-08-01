Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

У мережі визначили найбільш дратівливі і нудні дії у сексі.

Так, обговорення запустив користувач соцмережі Reddit під ніком kellywithayy, поставивши запитання: "Яка найбільш дратівлива частину сексу, про яку ніхто ніколи не говорить?".

Через кілька годин з'явилося більше 6 тис. відповідей. Ця бесіда отримала також понад 20 тис. лайків.

Недоліки сексу Ілюстративне фото

Так, одним із найгірших відчуттів під час сексу користувачі вказали довге очікування оргазму. Не менш неприємною виявилася і зміна позиції.

Деяких дратує необхідність прибирання і купання після інтиму. При цьому більшість чоловіків назвали найгіршим моментом у сексі раптовий спад ерекції.

Практично всі при цьому також вказали, що насолоджуватися інтимними моментами часто заважають фізіологічні нюанси: судоми, неприємні звуки і т. д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом поблизу жвавого пляжу.

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