Названо моделі джинсів, які чоловіки вважають найсексуальнішими

Грамотно поєднувати джинси і правильно доповнювати кожен з образів є головним, щоб опинитися в епіцентрі уваги чоловіків.

Правильно підібрані джинси – це не тільки частина гардероба. Вони можуть розкрити потенціал жіночої фігури, сфокусувати погляди на достоїнствах і розбурхати чоловіків, пише uznayvse.ru

Саме вони займають перші позиції в рейтингу найбільш спокусливих моделей. Скінні максимально прилягають до тіла і виділяють форми, підкреслюючи ноги, сідниці і стегна. Джинси-скінні виграшно поєднуються як з туфлями і босоніжками на високих підборах, так і з кросівками або черевиками на плоскій підошві.

Цей популярний в 80-х роках фасон регулярно з'являється в списках трендів. Дівчата люблять його за зручність, а чоловіки – за жіночність. Джинси з високою талією допомагають скоректувати фігуру і замаскувати її недосконалості. Вони щільно облягають зону живота, приховуючи зайві обсяги і акцентуючи увагу на лінії талії.

На жінку в дірявих джинсах чоловіки дивляться з цікавістю. Але аж ніяк не тому що вона виглядає як божевільна або жебрачка – просто вони акуратно відкривають закулісся жіночої фігури, демонструючи фрагменти тіла. Такі джинси додають образу зухвалості і пікантності. Якщо ви хочете вразити представників сильної половини людства наповал, досить надіти під низ джинсів сітчасті колготки. Таке поєднання виглядає дуже спокусливо.

Штани з блискавкою ззаду не тільки виглядають спокусливо, але і візуально збільшують всі ваші принади. Джинси з такою нетиповою деталлю викликають бурю емоцій у чоловіків. Готуйтеся, що вам будуть обертатися услід.

Джинси, через які видно оголені щиколотки, стимулюють уяву чоловіків. Вони інтригують і захоплюють немов трейлер фільму. Один з жарких трендів 2020-2021 років – джинси з великими контрастними підворіттями. Вони присутні в актуальних колекціях світових брендів: Balmain, R13, Hellesy. До речі, зовсім не обов'язково вирушати на шопінг за новими джинсами, якщо можна підвернути старі – просто укоротіть їх.

Багато жінок впевнені, що це антисексуальна модель джинсів. Але бойфренди створюють інтригу, приховуючи жіночі форми за об'ємним вільним кроєм. Щоб вони виглядали ефектно в образі, потрібно підібрати до них правильний верх. Досить компенсувати їх брутальність жіночними предметами гардероба. Це може бути кроп-топ, блуза з напівпрозорої тканини, светр з відкритими плечима, надітий на голе тіло жакет. Якщо потрібно виглядати принадно, то краще поєднувати джинси-бойфренди з туфлями, чобітьми, босоніжками на високих підборах.

Ця важка модна артилерія стріляє на поразку в чоловічі серця. У джинсах із прорізами в пікантній зоні ви гарантовано не залишитеся без компліментів. Така модель підходить безбашенним модницям, які люблять бути в центрі уваги.

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