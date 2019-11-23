Названо фрази, які заборонено під час сексу

Головне правило у секс для задоволення кінцевим результатом – не сказати зайвого.

Як показала практика, лише кілька слів можуть не тільки зіпсувати настрій, але й взагалі будь-яке бажання перебувати з людиною в одній кімнаті. Видання ELLE призвело 10 фраз, які під табу в ліжку.

Так, чоловікам не подобаються порівняння з батьком, коментарі щодо гідності та, як не дивно, бажання жінки скоріше закінчити процес.

Топ-10 найгірших фраз за версією чоловіків: чуже ім'я, "Я хочу пукнути", "котра година?", "Це воно?" (Про оргазм), "Кінчай швидше", "Як думаєш, твоя мама колись пробувала цю позу?", "Що ти хочеш на вечерю завтра?", "Ти нагадуєш мені мого батька...", "У тебе такий маленький... ", "Як, кажеш, тебе звуть?".

Що не варто говорити під час сексу Comments.UA

Жінкам також не подобається, коли їх з кимось плутають, порівняння з мамою та інші пункти. Топ-10 найгірших фраз за версією представниць слабкої статі: чуже ім'я, "Я не можу цього зробити", "У мене пропав запал", "А ти пробувала це зі своїм колишнім?", "Що любить твоя сестра в сексі", " Що мені робити далі", "Я не кохаю тебе", "Я йду від тебе. Після цього сексу", "Можна я буду називати тебе "мамою", "Ти майже така ж гаряча, як моя колишня".

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