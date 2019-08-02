Названо 5 найбрудніших місць для сексу

Напевно у кожного є приблизний список місць, де вони хотіли б зайнятися сексом. Якщо так, то можна сміливо викреслювати з нього всі громадські місця.

Люди, що там були до вас, швидше за все, залишили бактерії, які запросто можуть потрапити на незахищені ділянки вашого тіла. Мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися, пише Mhealth.

Туалет в літаку

Фото: www.biletik.aero

Ці тісні кабінки стоять на першому місці в списку найбільш забруднених місць для сексу. За словами Герба, в проміжку між прибиранням туалетом в літаку можуть користуватися близько 70 осіб, і далеко не всі вони ретельно миють руки. Тож не дивно, що там майже на всіх площинах може бути присутня кишкова паличка.

Роздягальня в спортзалі

У роздягальні залу ідеальні умови для розмноження бактерій. Там навіть босоніж ходити не рекомендується, а вже займатися сексом — тим більше.

Кінотеатр

Фото: Freepik

Також, за словами мікробіолога, сидіння і підлокітники в кінотеатрах чистять досить рідко, і аналіз одного з кінозалів дав позитивний результат на стафілокок. Так що темрява — не завжди друг молоді.

Парк

Крім того, Герб зазначив, що охочих зайнятися сексом на майданчиках і в парках чекають там віруси застуди та грипу, сліди фекалій тварин і людей. Тому краще займатися коханням у квартирі.

Пляж

Фото: lifeisphoto.ru

А тих, хто мріє займатися сексом на пляжі, Герб закликав задуматися про те, що пісок — переносник сотень шкідливих бактерій і вірусів. Дослідження китайських вчених показало, що пісок на пляжі — в рази брудніший, ніж вода.

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