Названий необхідний розмір чоловічого статевого органу для ідеального сексу

Дослідники з Університету Нью-Мексико й Університету Каліфорнії назвали ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

На прикладі сімдесяти п'яти жінок у віці від 18 до 65 років вчені довели, що для досягнення оргазму жінкам потрібен пеніс розміром в 16 см. Про це пише The Times.

Разом із тим вчені стверджують, що для регулярного задоволення сексуальних потреб досить середньої довжини в 13,8 см.

Рixabay

Більше того, фахівці прийшли до висновку, що переважна більшість жінок, швидше за все, відмовиться від стосунків із чоловіком, чий розмір статевого члена значно більший середнього.

Як відзначають дослідники, найчастіше жінки самі не знають, якого розміру має бути чоловічий орган для задоволення їхніх потреб. Наголошується, що для "випадкових" стосунків жінки хочуть побільше, а для життя в шлюбі досить менш видатних цифр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники Медичного коледжу Університету Центральної Флориди вказали на цікавий зв'язок між частими заняттями в спортзалі та розміром статевих органів чоловіків.

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