Названий ідеальний розмір чоловічого статевого органу для розкішного сексу

Онлайн-клініка Zava назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

Так, за результатами дослідження, для досягнення оргазму представницям прекрасної статі потрібен пеніс розміром в 15,4 см. Зазначається, що опитування було проведено серед 1 тисячі жінок, повідомив німецький таблоїд Bild.

Фото: interesnoevse.info

Однак, за словами вчених, чоловікам не варто переживати з приводу "ідеалів". Оскільки лише для небагатьох жінок довжина пеніса має важливе значення.

"Насправді лише 13,6% опитаних жінок вказали, що довжина пеніса має для них важливе значення. Дві з трьох жінок (68%) зазначили, що розмір має деяке значення, проте його не можна назвати великим. І майже для кожної п'ятої (18,4%) довжина пеніса чоловіка не має жодного значення", — передає Bild.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники Медичного коледжу Університету Центральної Флориди вказали на цікавий зв'язок між частими заняттями в спортзалі та розміром статевих органів чоловіків.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!