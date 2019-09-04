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5 вересня • оновлено в 01:43
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Названий ідеальний розмір чоловічого статевого органу для розкішного сексу

1.6т Читати матеріал російською

Онлайн-клініка Zava назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

Так, за результатами дослідження, для досягнення оргазму представницям прекрасної статі потрібен пеніс розміром в 15,4 см. Зазначається, що опитування було проведено серед 1 тисячі жінок, повідомив німецький таблоїд Bild.

Названий ідеальний розмір чоловічого статевого органу для розкішного сексу

Фото: interesnoevse.info

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Однак, за словами вчених, чоловікам не варто переживати з приводу "ідеалів". Оскільки лише для небагатьох жінок довжина пеніса має важливе значення.

"Насправді лише 13,6% опитаних жінок вказали, що довжина пеніса має для них важливе значення. Дві з трьох жінок (68%) зазначили, що розмір має деяке значення, проте його не можна назвати великим. І майже для кожної п'ятої (18,4%) довжина пеніса чоловіка не має жодного значення", — передає Bild.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники Медичного коледжу Університету Центральної Флориди вказали на цікавий зв'язок між частими заняттями в спортзалі та розміром статевих органів чоловіків.

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