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17 вересня • оновлено в 08:35
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Названі найдивніші вподобання в сексі

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Користувач Reddit опитав користувачів мережі про те, які найдивніші переваги в сексі їм відомі від друзів і близьких.

За 12 годин пост набрав понад 13 тисяч коментарів і 39 тисяч лайків.

Названі найдивніші вподобання в сексі

pexels.com

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Юзер stealingfirst розповів про друга, якому подобалася холодна зброя. Йому було приємно отримувати і залишати порізи під час інтимної близькості. А ruser777 зазначив, що дівчина його друга не хоче займатися сексом, поки не буде п'яна.

Названі найдивніші вподобання в сексі

pexels.com

За словами користувача woolmittensarewarm, одного разу йому прийшов лист від колеги по роботі з пропозицією зайнятися сексом з його дружиною. MotterFodder згадав про друга, який вже понад 15 років одружений, однак, за його словами, у пари ніколи не було сексу.

Названі найдивніші вподобання в сексі

pexels.com

Link-to-the-Pastiche написав про знайому йому пару, в якій чоловікові подобається "гра в некрофілію". За його словами, чоловік просить кохану прийняти дуже холодний душ, а потім нерухомо лежати на ліжку, імітуючи труп.

Thedavcarcol розповів, що у його дружини була подруга в школі, яка зберігала всі використані презервативи в пакеті під ліжком.

Названі найдивніші вподобання в сексі

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-клініка Zava назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу. Так, за результатами дослідження, для досягнення оргазму представницям прекрасної статі потрібен пеніс розміром в 15,4 см.

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