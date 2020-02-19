Названі ідеальні пози для сексу для всіх знаків Зодіаку

Англійський астролог Ніколас Ауулам розкрив, які секс-пози підходять кожному з знаків Зодіаку. Так, Овнам він рекомендує віддати контроль партнеру, а ось Дівам займатися сексом лицем до лиця.

Слова астролога наводить видання Daily Mail.

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Овен

Овни є палкими і полум'яними коханцями. Вони люблять секс і готові займатися ним часто і в найнесподіваніших місцях.

Сексуальна позиція: віддати контроль партнеру.

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Телець

Тельці пристрасні та ласкаві. Вони люблять тривалі ласки і поцілунки. Цей знак Зодіаку готовий витратити багато часу на прелюдію.

Сексуальна позиція: місіонер.

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Близнюки

Близнюки цікаві. З неупередженим ставленням до сексу вони готові пробувати щось нове і експериментувати.

Сексуальна позиція: стоячи.

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Рак

Раки турботливі. Вони керуються своїми почуттями, а не грубими сексуальними мотивами. Для них секс повинен бути втішним і турботливим.

Сексуальна позиція: сидячи.

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Лев

Лев - пристрасний і сміливий, він дуже грайливий коханець. Цей знак Зодіаку креативний, але в той же час романтичний. Льва приваблює краса людського тіла.

Сексуальна позиція: доггі-стайл.

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Діва

Діви земні і тактильні, які прагнуть догодити. У них досить низьке лібідо, але під час статевого акту вони будуть віддавати повністю.

Сексуальна позиція: лицем до лиця.

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Терези

Терези люблять гармонію і естетику і для них секс - це створення прекрасного досвіду.

Сексуальна позиція: V-позиція (чоловік стоїть, а жінка кладе ноги на його плечі).

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Скорпіон

Скорпіони - пристрасні й енергійні. Вони випромінюють сильну сексуальну енергію, яку можуть відчувати інші. Для них важливо контролювати все.

Сексуальна позиція: поза 69.

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Стрілець

Для цього знака Зодіаку секс не емоційний, а фізичний вихід енергії.

Сексуальна позиція: доггі-стайл.

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Козеріг

Козероги практичні і послідовні і демонструють сильний сексуальний потяг, який вимагає регулярного сексуального досвіду, щоб розслабитися.

Сексуальна позиція: тачка.

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Водолій

Водоліям потрібно багато місця для вивчення своєї сексуальності. Вони непередбачувані і готові до експериментів.

Сексуальна позиція: ніагарський водоспад.

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Риби

У ліжку вони можуть як повністю підкорятися партнеру, так і домінувати - головне, щоб можна було йому довіритися.

Сексуальна позиція: краб.

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