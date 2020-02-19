Названі ідеальні пози для сексу для всіх знаків Зодіаку

Англійський астролог Ніколас Ауулам розкрив, які секс-пози підходять кожному з знаків Зодіаку. Так, Овнам він рекомендує віддати контроль партнеру, а ось Дівам займатися сексом лицем до лиця.
Слова астролога наводить видання Daily Mail.
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Овен
Овни є палкими і полум'яними коханцями. Вони люблять секс і готові займатися ним часто і в найнесподіваніших місцях.
Сексуальна позиція: віддати контроль партнеру.
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Телець
Тельці пристрасні та ласкаві. Вони люблять тривалі ласки і поцілунки. Цей знак Зодіаку готовий витратити багато часу на прелюдію.
Сексуальна позиція: місіонер.
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Близнюки
Близнюки цікаві. З неупередженим ставленням до сексу вони готові пробувати щось нове і експериментувати.
Сексуальна позиція: стоячи.
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Рак
Раки турботливі. Вони керуються своїми почуттями, а не грубими сексуальними мотивами. Для них секс повинен бути втішним і турботливим.
Сексуальна позиція: сидячи.
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Лев
Лев - пристрасний і сміливий, він дуже грайливий коханець. Цей знак Зодіаку креативний, але в той же час романтичний. Льва приваблює краса людського тіла.
Сексуальна позиція: доггі-стайл.
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Діва
Діви земні і тактильні, які прагнуть догодити. У них досить низьке лібідо, але під час статевого акту вони будуть віддавати повністю.
Сексуальна позиція: лицем до лиця.
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Терези
Терези люблять гармонію і естетику і для них секс - це створення прекрасного досвіду.
Сексуальна позиція: V-позиція (чоловік стоїть, а жінка кладе ноги на його плечі).
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Скорпіон
Скорпіони - пристрасні й енергійні. Вони випромінюють сильну сексуальну енергію, яку можуть відчувати інші. Для них важливо контролювати все.
Сексуальна позиція: поза 69.
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Стрілець
Для цього знака Зодіаку секс не емоційний, а фізичний вихід енергії.
Сексуальна позиція: доггі-стайл.
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Козеріг
Козероги практичні і послідовні і демонструють сильний сексуальний потяг, який вимагає регулярного сексуального досвіду, щоб розслабитися.
Сексуальна позиція: тачка.
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Водолій
Водоліям потрібно багато місця для вивчення своєї сексуальності. Вони непередбачувані і готові до експериментів.
Сексуальна позиція: ніагарський водоспад.
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Риби
У ліжку вони можуть як повністю підкорятися партнеру, так і домінувати - головне, щоб можна було йому довіритися.
Сексуальна позиція: краб.
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