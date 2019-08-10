Названі 5 продуктів, від яких варто відмовитися перед сексом

Існує п'ять продуктів, які ні в якому разі не можна їсти перед сексом, тому що бурхлива ніч може завершитися великим розчаруванням.

Портал bigpicture перерахував, що з улюбленої їжі не варто вживати протягом дня, щоб не сталося неприємних несподіванок.

Хот-доги – вони містять велику кількість насичених жирів, які сприяють зниженню циркуляції крові, що станеться у самий відповідальний момент. Це загрожує млявістю і всіма витікаючими наслідками.

Енергетики також варто виключити з раціону перед відповідальним заняттям. Ці напої через вміст дають лише короткочасний ефект, а після того, як він вивітриться, починається млявість і дратівливість. А якщо випити забагато напою, може початися підвищена пітливість, розкоординація рухів, розгубленість та часте серцебиття.

Сир теж варто виключити з денного раціону перед сексом, так як він має здатність робити сперму в'язкою. У деяких людей також після вживання може спостерігатися важкість у животі.

сир pixabay

Картопля фрі є ще одним продуктом, від якого варто відмовитися. Він містить шкідливі трансжири, які призводять до зниження рівня тестостерону і погіршують циркуляцію крові.

І найочевиднішим є виключення алкоголю, зокрема, вина. Від цього напою знижується чутливість до дотиків, тому, досягти ерекції або оргазму буде складніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали кілька речей, які ні в якому разі не потрібно робити перед сексом.

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