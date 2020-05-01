Навіщо насправді потрібен секс: з'ясувалася несподівана обставина

Група дослідників висунула гіпотезу про те, що на ранніх етапах еволюції метою сексу було не розмноження. За їх словами найпростіші організми таким чином намагалися пережити несприятливі умови.

Після спарювання у самок деяких комах зміцнюється імунітет, а у самців щурів краще працює і повільніше старіє мозок, пише Quanta Magazine.

У 1932 році Нобелівський лауреат, генетик Герман Мюллер заявив, що секс збільшує генетичну різноманітність в майбутніх поколіннях. Це дозволяє нащадкам пристосовуватися і виживати, роблячи їх сильніше, швидше і стійкіше.

Кейтлін Макдоноу вважає таку гіпотезу неповною.

"У дослідженнях часто упускали з уваги потенціал для отримання безпосередньої користі від спарювання конкретної особиною для самої себе", - пише вчений.

Біолог з університету Нью-Брансвік в Канаді Аврора Неделку передбачає, що "на ранніх етапах еволюції метою спарювання було не розмноження, воно виникло в ході еволюційного процесу, по всій видимості, як засіб для адаптивного реагування на стрес".

Вчені також виявили "масу несподіваних позитивних сторін сексу". Наприклад, самки мухи-дрозофіли і польових цвіркунів, які злучалися, жили довше за тих, хто цього не робив.

Прихильники нової гіпотези про еволюцію сексу застерігають від будь-яких паралелей з відносинами між людьми.