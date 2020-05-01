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1 травня • оновлено в 05:13
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Навіщо насправді потрібен секс: з'ясувалася несподівана обставина

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Група дослідників висунула гіпотезу про те, що на ранніх етапах еволюції метою сексу було не розмноження. За їх словами найпростіші організми таким чином намагалися пережити несприятливі умови.

Після спарювання у самок деяких комах зміцнюється імунітет, а у самців щурів краще працює і повільніше старіє мозок, пише Quanta Magazine.

Навіщо насправді потрібен секс: з'ясувалася несподівана обставина

У 1932 році Нобелівський лауреат, генетик Герман Мюллер заявив, що секс збільшує генетичну різноманітність в майбутніх поколіннях. Це дозволяє нащадкам пристосовуватися і виживати, роблячи їх сильніше, швидше і стійкіше.

Кейтлін Макдоноу вважає таку гіпотезу неповною.

"У дослідженнях часто упускали з уваги потенціал для отримання безпосередньої користі від спарювання конкретної особиною для самої себе", - пише вчений.

Біолог з університету Нью-Брансвік в Канаді Аврора Неделку передбачає, що "на ранніх етапах еволюції метою спарювання було не розмноження, воно виникло в ході еволюційного процесу, по всій видимості, як засіб для адаптивного реагування на стрес".

Навіщо насправді потрібен секс: з'ясувалася несподівана обставина

Вчені також виявили "масу несподіваних позитивних сторін сексу". Наприклад, самки мухи-дрозофіли і польових цвіркунів, які злучалися, жили довше за тих, хто цього не робив.

Прихильники нової гіпотези про еволюцію сексу застерігають від будь-яких паралелей з відносинами між людьми.

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Автор
Марія Дідик
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