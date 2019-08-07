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На Волині замовили стриптизера на День села: опубліковано відео

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У селі Вишеньки на Волині на святкування Дня села запросили стриптизера.

Відповідне оголошення на сторінці в Facebook опублікувала місцева мешканка Антоніна Климчук. Вона анонсувала, що на свято приїде танцюрист із Луцька Олександр Огурцов (псевдонім Містер Тіко).

В оголошенні зазначено, що на жителів Вишеньок також чекає дует бандуристок, вокальний грурт "Яворина", гуморист Микола Репецький. Виступ відомого стриптизера заплановано після півночі.

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Містер Тіко

Містер Тіко

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Як розповіли в Носачівській сільській раді, якій підпорядковується село, програму святкування вони узгоджували, але про стриптиз інформації не мають.

Климчук, яку в сільраді назвали співорганізатором святкування Дня села, повідомила, що виступ танцюриста оплатили місцеві підприємці.

Афіша Дня села

Афіша Дня села

Facebook

Відзначимо, раніше Містер Тіко розповідав, що вчився на рятувальника в Харкові, але кинув виш.

Коли розповів рідним про бажання танцювати, ті не підтримали його, а бабуся і дідусь навіть відмовилися з ним спілкуватися. Однак потім, за словами хлопця, відносини із сім'єю налагодилося.

Містер Тіко

Містер Тіко

Соцмережі

Містер Тіко

Містер Тіко

Соцмережі

"Нічого поганого в своєму занятті не бачу. Це мистецтво. Такий же танець, як і вальс, танго, самба. Для мене просто цікаве заняття, ну і, звичайно, заробіток", – говорив він в інтерв'ю ВолиньPost.

Містер Тіко

Містер Тіко

Соцмережі

Пропонуємо переглянути відео тренувань Містера Тіко (за 2017 і 2018 рік), які він проводить прямо посеред вулиці на спортивних майданчиках:

Одне з інтерв'ю стриптизера:

На Волині замовили стриптизера на День села: опубліковано відео

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Владивостоці (Російська Федерація) одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі.

Після цього православний підприємець із Росії Герман Стерлігов закликав стратити скандальних випускників.

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Місце
Україна Луцьк
Теги
видео фотографии курйоз
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