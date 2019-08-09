Mr.Tiko не буде? Стриптиз до Дня села на Волині прийняв сумний поворот

У селі Вишеньки на Волині скасували виступ стриптизера Mr. Tiko, який анонсували на святкування Дня села. Так, після ажіотажу в ЗМІ місцева влада вирішила, що подібний концерт буде недоречним.

Сам артист в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що не засмутився це.

"Швидше за все, виступу не буде. Якщо не помиляюся, то він був призначений на 10 число. Все через ажіотаж в ЗМІ. Організатори не готові брати на себе таку відповідальність", - сказав стриптизер.

При цьому ситуація, що склалася його не сильно засмутила.

"Та ні, мені все одно. Нічого страшного ж не сталося", - відповів Tiko зі сміхом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Владивостоці (Російська Федерація) одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі. Після цього православний підприємець з Росії Герман Стерлігов закликав стратити оскандалився випускників.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся