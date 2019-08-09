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Mr.Tiko не буде? Стриптиз до Дня села на Волині прийняв сумний поворот

3.2т Читати матеріал російською

У селі Вишеньки на Волині скасували виступ стриптизера Mr. Tiko, який анонсували на святкування Дня села. Так, після ажіотажу в ЗМІ місцева влада вирішила, що подібний концерт буде недоречним.

Сам артист в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що не засмутився це.

Mr.Tiko не буде? Стриптиз до Дня села на Волині прийняв сумний поворот
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"Швидше за все, виступу не буде. Якщо не помиляюся, то він був призначений на 10 число. Все через ажіотаж в ЗМІ. Організатори не готові брати на себе таку відповідальність", - сказав стриптизер.

При цьому ситуація, що склалася його не сильно засмутила.

"Та ні, мені все одно. Нічого страшного ж не сталося", - відповів Tiko зі сміхом.

Mr.Tiko не буде? Стриптиз до Дня села на Волині прийняв сумний поворот

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Владивостоці (Російська Федерація) одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі. Після цього православний підприємець з Росії Герман Стерлігов закликав стратити оскандалився випускників.

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Макарский Александр
Макарский Александр
А зря. Треба прививать молодежи Вишенок европейскую культуру. Скоро они поедут заробитчанами в страны Европы и должны быть готовы к встрече с европейскими ценностями
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Стриптиз ко дню села))) пойду тоже косяк забью
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коршун федот
коршун федот
Захаров Дмитрий, Бояри хлябанути не забудь.
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филипп филипыч
филипп филипыч
день села! великий праздник! слава украине - стриптизерам слава!
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