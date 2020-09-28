"Містер Бін" зіграє Гітлера в "Гострих картузах" – ЗМІ

Британський актор Роуен Аткінсон, відомий за роллю "Містера Біна", може з'явитися в серіалі "Гострі картузи", де постане в незвичному амплуа.

Про це повідомляє Telegram-канал Star News. За словами інсайдерів, у шостому сезоні серіалу може з'явитися персонаж Адольфа Гітлера, якого й зіграє Еткінсон.

Гітлер був близьким другом Освальда Мослі, глави Британського союзу фашистів. У серіалі Мослі грає Сем Клаффлін. У п'ятому сезоні головний герой Томмі (Кілліан Мнрфі) намагався вбити Мослі, проте замах зірвався.

Роуен Аткінсон. Telegram-канал Star News

Роуен Аткінсон також відомий за ролями у франшизі "Агента Джонні Інгліш" та серіалі "Чорна гадюка". Вихід шостого сезону "Гострих картузів" відбудеться не раніше 2021-2022 років.

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