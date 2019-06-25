Мільйонер попросив створити для нього незвичайну секс-ляльку: що з нею не так

Анонімний мільйонер розповів інтернет-магазину предметів розкоші Hush Hush, що хоче замовити секс-ляльку із зовнішністю колишньої дружини, яка пішла від нього після 35 років шлюбу.

Він зазначив, що вже звертався до виробників секс-ляльок, але жодна компанія не змогла запропонувати йому необхідний рівень точності, пише Daily Mirror.

hi-tech.mail.ru

"Я абсолютно не можу змиритися з ідеєю, що потрібно знову з кимось зустрічатися", – пояснив він.

Крім того, чоловіка лякає, що інших жінок будуть цікавити тільки його гроші. Мільйонер вважає, що його проблему вирішить секс-лялька із зовнішністю колишньої дружини.

"У мене є сотні фотографій, на яких може бути заснована її модель, – написав він. Найголовніше – відтворити її прекрасне каштанове волосся. Я б вважав за краще, щоб воно були справжнім", – написав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися свіжі фото з цехів китайської фабрики, де роблять секс-ляльки. Знімки зроблені на фабриці в Гуандуні, де збирають ляльок і андроїдів фірми WM DOLL. Коштують вони від $2 тис.

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