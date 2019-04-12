Климакс считается некой финальной чертой в жизни женщины, после которой она резко переходит из состояния ягодки в состояние кураги. Это мнение разделяют не только сексистски настроенные мужчины, но и сами дамы. Они добровольно и совершенно осознанно отказываются от половых удовольствий, и проводят в таком состоянии от трети до половины жизни!

Между тем известно, что во время и после климакса сексуальное влечение сохраняют 80% женщин. А около 30% (правда, это зарубежные исследования) сохраняют его и в возрасте после 70 лет.

Опросив 4000 женщин после 50 лет, европейским ученым удалось выяснить, какой именно фактор влияет на качество и количество интимной жизни в этом возрасте. Ответ оказался довольно предсказуемым – это спорт.

Те дамы, которые регулярно уделяли ему время, имели большее количество партнеров. Кроме того, от контрольной группы респондентов их отличали повышенная чувственность и частота получения оргазма.

Объяснить такую корреляцию не сложно.

Во-первых, регулярная физкультура, как ни крути, влияет на здоровье, а, значит, на общий и сексуальный тонус дамы. Мужчины это безошибочно чувствуют.

Во-вторых, регулярные физические нагрузки делают женщину более привлекательной, подтянутой, стройной.

В-третьих, упражнения укрепляют интимные мышцы, являясь профилактикой многих проблем в интимной сфере.

Ну, а в-четвертых, делают ощущения дамы ярче и интенсивнее.

Можно было бы, конечно, еще предположить, что женщины, у которых есть время на регулярный спорт, решили большинство своих финансовых и бытовых проблем. А также то, что они в принципе больше заинтересованы в том, чтобы быть привлекательными…

Короче говоря, объяснений много, а вывод один. Хотите хорошего и разнообразного секса после 50 лет – регулярно занимайтесь спортом, дамы…

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