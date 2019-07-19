Не все йогурты одинаково полезны, не все женщины одинаковы в любви… Опишу несколько типов женской сексуальности, которые, с моей точки зрения, встречаются наиболее часто…

Ученица

Этой маленькой "девочке" может быть сколько угодно лет: может быть 19, а может и 42. Главное в ней не возраст или внешность, а желание отдать ответственность и инициативу в сексе мужчине. Большую часть своей жизни такая женщина находится в пассивном ожидании доминанта, который возьмет над ней верх. При этом сама может быть замужем, и годами притворяться тихоней, а страстный животный секс иметь исключительно на стороне.

Часто предпочитает мужчин старше, сильнее, крупнее, по возможности выше по социальному статусу, но это не обязательно. Главное – склонность мужчины управлять, контролировать, развращать, легкая нотка садизма. Легко соглашается на предложения своего мужчины, но сама безынициативна, и редко выступает инициатором сексуальной связи, если только по указке своего господина. Попадая в нужные руки, становится готова на любые эксперименты, даже опасные для здоровья. Тяжело переживает разрыв с доминантным мужчиной, и способна на многое, чтобы его вернуть, даже если связалась с прохвостом, донжуаном и бабником.

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Амазонка

Женщина яркая, самостоятельная, привыкшая опираться на себя и руководить, в том числе и в сексе. Часто копирует мужской стиль одежды, мужские повадки, и даже экспериментирует с сексуальной ориентацией. Такая дама без проблем соблазняет и мужчин, и женщин, а список ее любовных побед может идти на сотни. С радостью пробует в сексе новое, затевает изысканные и сложные эксперименты, но при этом чтит УК и принцип согласия. Невероятно активна в постели, но может выступать только с доминирующей стороны, особенно с мужчинами. Мужчин предпочитает интеллектуальных и тонких, не слишком брутальных, зато послушных дамским капризам.

Но не нужно думать, что эти мужчины страдают… Они видят такое, что многим даже не снилось.

Жрица ночи

Нет, это не та, которая жрет по ночам, забыв все каноны правильного питания. Речь идет о женщинах, которые добровольно и совершенно осознанно служат древней языческой богине, даже сами не осознавая того.

Постоянная смена партнеров, поиск новых сексуальных впечатлений становятся смыслом жизни этой женщины, и она, скорее, предпочтет расстрел, чем моногамию. Секс не несет для не материальной функции, она не проститутка, которая готова преодолеть некоторое отвращение за деньги. Жрицы – восторженные, экзальтированные энтузиастки, вечно ищущие новые вершины.

Жрица невероятно инициативна, суперзаинтересована в мужчине. Она сама готова доплатить за то, чтобы обладать объектом своей страсти. Ее не пугает падение в бездну – какая разница, если час или два или три это новое тело будет петь в ее руках? А новая энергия потечет в нее через нижнюю чакру бешеным потоком? Жрицы часто имеют соответствующую половую конституцию, позволяющую иметь десятки оргазмов за ночь.

Мужчины безошибочно чуют жриц по сильнейшей сексуальной энергетике, даже если они просто сидят рядом и ничего не делают. Особо чувствительные их даже боятся, ощущая как древнее, неотвратимое зло. Другие ищут их, но жрица всегда выбирает сама. Ее танец – белый танец.

Принцесска

Она – та самая прекрасная дама из робких мальчишеских снов. Часто очень красивая, но далеко не настолько горячая, как кажется. Самое большое наслаждение принцесска получает от романтической стадии отношений, и стремится продлить ее как можно дольше.

Она может быть довольно активной в социальной жизни, неглупой (глупые красивыми не бывают, разве что в 17 лет) и даже успешной. Тем более, что она легко и без зазрения совести пользуется помощью мужчин. Именно к принцесскам бросаются помогать нести тяжелый чемодан, их с радостью берут на работу и на всякие тусовки, их продвигают по службе, даже не получая ничего взамен. За красивые глаза – это про них.

Принцесска достигла таких высот в искусстве покорения и совращения, что на сам процесс секса у нее просто не остается времени и сил. Поэтому она может годами жить довольно обычной половой жизнью с любимым мужчиной и даже не пытаться смотреть налево. Единственное, чего нельзя ей запрещать – кокетство. Без зрителей принцесса чахнет и теряет энергию. Однако, позволяя себе кружить голову мужчинам, такая женщина может оставаться привлекательной даже в очень зрелом возрасте.

Раба Любви

Обычная, средняя, по-сути, женщина. Секс любит, умеет, практикует, но только с любимым человеком. Особенно ценит эмоции, валяние в постели, нежные слова на ушко и водопады из ее волос на его лице. Со случайными партнерами часто не может достигнуть оргазма, или вовсе не получает никакого удовольствия. Любит писать нежные смс по нескольку раз в день, следит за статусами избранника в соцсетях и сильно ревнует. При плохом обращении теряет к мужчине разом и интерес, и сексуальное желание. Это те самые девушки, которые говорят: "нам главное внимание". Те самые, которые любят ушами и верят во всякую муть, которую им рассказывают кавалеры. Это они.

Торговка

Этот тип мужчины почему-то описывают чаще всего, хотя от общего количества женщин это жалкие проценты. Это женщины, заинтересованные, прежде всего, в материальном поощрении своей сексуальности. Подсознательно, а иногда и вполне осознанно, они хотят получать плату за свою любовь. А искренность чувств мужчины измеряют в цене его подарков. Обычно они сильно конфликтуют со жрицами ночи, считая тех "дешевыми давалками", и не понимают, как можно растрачивать себя бесплатно. В сексе могут быть разными, холодными и горячими, но объединяет их одно – любовь к ништякам. Такие дамы ведут разработку десятков мужчин одновременно, поэтому кажется, что они заполонили весь мир. Но это, мягко говоря, не так.

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Льдинка

Такие девушки обычно созревают довольно поздно, не доставляют родителям проблем поздними возвращениями домой, и вообще мало интересуются темой отношений полов.

Их интересуют более высокие задачи, чем просто рождение детей и замужество, такие, как общественная деятельность, наука или искусство.

Если же пойти на взлет не получилось, из такой девушки может получиться неплохая жена капитана дальнего плавания. За полгода его отлучки она ни разу не вспомнит о сексе. Такое тоже бывает, хотя и редко.

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