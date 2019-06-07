Известно, что через пару лет семейной жизни у многих жён начинает "болеть голова". Психологу Андрею Зберовскому удалось на практике выяснить, с чем связано это грозное заболевание. Десятки опрошенных женщин не постеснялись объяснить, почему и как именно они не хотят своих мужей…

1. Муж отрицает инициативу

Любовные игры происходят лишь тогда, когда есть настроение у мужа, а вот когда жена в игривом настроении, то он может и отказать – занят, устал. Со временем такой стиль поведения входит в привычку, и близость происходит только по запросу мужа. Причём, все это время мужчина думает, что ему досталась холодная, безразличная супруга-бревно.

2. Муж думает только о своём удовольствии

Он не слишком озабочен оргазмами жены, и сразу засыпает, достигнув пика удовольствия. Комментировать этих негодяев мы даже не будем, я бы сразу высылала их из страны. Дополню только, что излишне дотошный муж, буквально "вымучивающий" из жены удовольствие, в сто раз хуже. Потому, что если недостаток секса легко компенсировать с помощью вибратора или добровольцев, то переизбыток его – это настоящая каторга.

3. Нет прелюдии. Сколько семей уже разбилось об этот айсберг, и сколько ещё разобьется. С подачи мужа секс показывают только в сокращенной двух-пятиминутной версии, и так изо дня в день. Постепенно эти минуты складываются в года бессмысленной, безэмоциональной движухи с мыслью "лучше бы посуду помыла".

4. Ласки только "по понятиям"

Я не знаю, почему в стране до сих пор так сильны убогие "понятия" вместо семейных ценностей. Но до сих пор многие жёны жалуются на мужчин, которые не способны переступить свои внутренние запреты, чтобы сделать любимой женщине приятное. Это "не по-мужски", то "западло" - фукают они на самые обычные практики. Таким мачо жены особенно часто преподносят красивые, большие и ветвистые рога. Учитесь!

5. Секс как инструмент шантажа

Оказывается, таким грешат не только женщины, но и мужчины (кстати, довольно частая жалоба). Те счастливцы, которым досталась горячая и темпераментная жена, вместо того, чтобы бить себя ушами по щекам от счастья, начинают пытаться манипулировать интимом, наказывая, или выманивая ништяки. Последствия прогнозировать легко и приятно – через какое-то время у жены появляется благородный утешитель. А то и несколько.

6. Критика внешности

Висящая грудь, неидеальная талия, большой живот и отсутствие макияжа… Даже если вы заметили такие нюансы, лучше держать их при себе, если вы не намерены тот час же завершить отношения. По крайней мере, считать, что подобная критика пойдет на пользу вашей половой жизни – глупо. Не идёт. Секс после этого часто пропадает вовсе.

7. Пренебрежение правилами гигиены (итак сойдет), невнимание к своему белью и одежде, запахам и здоровью полости рта могут свести на нет даже самое сильное влечение. И если женщины ещё как-то следят за внешностью под гнётом общественных стандартов, то мужчины часто забывают о них совсем, считая, что не внешность красит человека мужского пола. Выдумают себе какую-нибудь харизму, а сами трусы не меняли неделю.

Вот они, причины того, что по вашим утверждениям "3 из 4 женщин холодны как рыбы"… А вовсе не в природной женской фригидности.

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